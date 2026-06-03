Criza din Orient escaladează: Iranul atacă Bahrainul și Kuweitul cu rachete și drone. Israelul continuă bombardamentele în Liban

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc din nou după atacurile lansate de Iran asupra unor ținte din Golf. În timp ce negocierile dintre Washington și Teheran stagnează, Israelul continuă bombardamentele în Liban.

Conflictul dintre Iran și Statele Unite a intrat într-o nouă fază de escaladare, după ce Teheranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte din regiunea Golfului Persic. Potrivit Comandamentului Central al SUA, majoritatea proiectilelor au fost interceptate sau au ratat țintele vizate, potrivit Al Jazeera.

Sursa video – X/@DD_Geopolitics

Armata americană a anunțat că trei rachete îndreptate spre Bahrain au fost distruse în aer, în timp ce alte două lansate către Kuweit nu și-au atins obiectivele. De asemenea, forțele americane au doborât drone iraniene care vizau nave civile și instalații militare din regiune.

În replică, presa de stat iraniană susține că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a atacat cartierul general al Flotei a V-a americane din Bahrain și alte obiective militare regionale, ca răspuns la o operațiune americană desfășurată în apropierea insulei Qeshm.

Negocierile dintre SUA și Iran rămân blocate

Noua rundă de confruntări vine la peste trei luni de la declanșarea războiului și într-un moment în care tentativele diplomatice de a ajunge la un acord de pace avansează extrem de lent. Deși ambele părți au anunțat recent existența unui acord provizoriu, documentul nu a fost încă semnat.

Președintele Donald Trump a insistat că dialogul cu Teheranul continuă.

„Știrile false care susțin că Republica Islamică Iran și SUA au încetat dialogul în urmă cu câteva zile sunt neadevărate și eronate. Discuțiile dintre noi au continuat neîntrerupt, inclusiv acum patru zile, trei zile, două zile, o zi și chiar astăzi. Nu se știe niciodată unde vor duce acestea, dar, așa cum i-am spus Iranului: „A sosit momentul, într-un fel sau altul, să încheiați un acord. Faceți asta de 47 de ani și nu se poate permite ca situația să continue așa!””, a declarat președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

Una dintre principalele divergențe rămâne programul nuclear iranian. Washingtonul condiționează ridicarea sancțiunilor de renunțarea completă a Iranului la activitățile nucleare sensibile, în timp ce Teheranul cere acces la veniturile din exporturile de petrol și eliminarea restricțiilor economice.

Escaladarea militară a avut efecte imediate asupra piețelor internaționale. Prețul petrolului a crescut cu peste 1% la deschiderea tranzacțiilor de miercuri, investitorii fiind preocupați de situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Israelul continuă bombardamentele în Liban

În paralel, conflictul regional continuă să se extindă. Armata israeliană a desfășurat noi atacuri asupra unor localități din sudul Libanului, în ciuda unui armistițiu parțial mediat de Statele Unite și anunțat la începutul săptămânii.

Potrivit autorităților libaneze, peste 1,2 milioane de persoane au fost deja strămutate din cauza luptelor, iar populația rămâne în stare de alertă permanentă.

„De fiecare dată când ne întoarcem la casele noastre, primim un avertisment că vom fi strămutaţi din nou”, a declarat Faten Al Chehime, o locuitoare din sudul Beirutului care a fost nevoită să își părăsească locuința.

Sursa video – X/@jacksonhinkle

Conflictul a afectat inclusiv transportul maritim internațional. Compania MSC, cel mai mare operator de transport maritim din lume, a anunțat că una dintre navele sale a fost lovită de două proiectile în portul Umm Qasr din Irak. Iranul a susținut că atacul a reprezentat o represalie pentru o operațiune americană împotriva unui petrolier iranian.

Pe fondul tensiunilor în creștere, UNICEF avertizează că perturbarea rutelor comerciale și majorarea costurilor de transport afectează grav livrarea ajutoarelor umanitare către zone de criză din Orientul Mijlociu și Africa.

Sursa video – X/@sentdefender

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