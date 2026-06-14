Decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să provoace reacții puternice în interiorul PNL. Dacă premierul demis Ilie Bolojan și primarul Capitalei Ciprian Ciucu s-au numărat printre cei care au criticat desemnarea, există și liberali care consideră că alegerea făcută de șeful statului este una corectă.

PNL, împărțit în tabere după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier al României

În timp ce o parte a partidului vorbește despre o decizie luată fără consultarea conducerii PNL și despre o posibilă încercare de fragmentare a formațiunii, alți lideri liberali susțin că Adrian Veștea poate reprezenta o soluție pentru depășirea actualei crize politice.

Primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, s-a declarat în favoarea nominalizării și a făcut apel la susținerea lui Adrian Veștea.

„Am văzut în această dimineață nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României. Îl cunosc personal pe Adrian Veștea și am lucrat cu el încă de pe vremea când eram în Liga Aleșilor Locali PNL, iar ulterior, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării. Consider că este o alegere potrivită, atât pentru administrația publică locală, cât și pentru administrația publică națională.

Sper ca Partidul Național Liberal să decidă în consecință și să îl susțină pe Adrian Veștea, acordându-i votul pentru funcția de prim-ministru.

De asemenea, știu foarte bine că președintele Organizației PNL Giurgiu, Toma Petcu, ca și mine, își dorește deblocarea situației generate de această criză politică.

Susțin întru totul punctul de vedere exprimat de președintele Toma Petcu și consider că decizia de a-l susține pe Adrian Veștea este una potrivită. În același timp, cred că ieșirea din această criză are nevoie de responsabilitate și asumare, iar soluția este doar una politică și doar una PNL.”

”Sunt convins că va conduce cu echilibru, determinare și respect față de fiecare român”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Robert-Dorin Filip, primarul de la Rovinari, a transmis că îl susține pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României, argumentând că țara are nevoie de lideri cu experiență administrativă și rezultate concrete.

”România are nevoie de lideri puternici, cu experiență administrativă și cu rezultate concrete.

Susținerea mea pentru Adrian Veștea, propus pentru funcția de Prim-ministru al României, vine din convingerea că țara noastră are nevoie de oameni care au demonstrat că pot construi, pot dezvolta și pot găsi soluții pentru comunități.

În administrație, rezultatele vorbesc întotdeauna mai puternic decât promisiunile. Iar experiența acumulată în slujba cetățenilor reprezintă cea mai bună garanție că România poate merge înainte pe drumul stabilității, al investițiilor și al dezvoltării.

Este momentul responsabilității, al deciziilor curajoase și al unității. România are nevoie de un Guvern care să ofere încredere, să susțină autoritățile locale și să pună pe primul loc interesele românilor.

Îi doresc mult succes lui Adrian Veștea în această misiune extrem de importantă pentru viitorul țării noastre! Sunt convins că va conduce cu echilibru, determinare și respect față de fiecare român.

România înainte! Pentru dezvoltare, stabilitate și respect față de oameni”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Și primarul Brașovului, George Scripcaru, a salutat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, apreciind că această decizie poate aduce beneficii directe proiectelor de investiții ale municipiului.

”Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună. Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun”, a scris primarul Brașovului.

”Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat”

Fost deputat de Prahova timp de două mandate și actual parlamentar PNL, Răzvan Prișcă și-a exprimat public susținerea față de Adrian Veștea.

”Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea. România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat. 30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni. Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală. Succes, Adrian”, a scris Răzvan Prișcă, pe pagina sa de Facebook.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ales pe listele PNL, a reacționat la desemnarea liberalului Adrian Veștea premier al României, arătând că România „nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid”.

Alin Tișe, care s-a poziționat în „aripa conservatoare” a liberalilor, scrie că „interesul național nu mai poate aștepta” și nu se poate subordona intereselor de partid. Critica sa vizează „ruptura” care s-a produs în interiorul PNL în urma desemnării lui Adrian Veștea ca premier fără ca decizia să fi trecut prin circuitul decizional al partidului.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid.

Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării.

Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic. ”, scrie Alin Tișe pe pagina sa de socializare. El a precizat că România are nevoie „urgent” de un guvern funcțional, de decizii „curajoase” și de responsabilitate, și nu de blocaje, de orgolii și „de negocieri fără sfârșit”. „În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment.

Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern. Acum și urgent!”, a adăugat președintele CJ Cluj.

„Știu că există frământări în întregul partid”

Președintele PNL Giurgiu, Toma Petcu, se alătură liderilor liberali din teritoriu care anunță public că susțin desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Poziționarea sa vine în momentul în care se configurează deja o „hartă” a taberelor în interiorul PNL: cei care aleg „steagul” Bolojan și cei care își exprimă susținerea pentru Veștea.

„Adrian Veștea este soluția prin care Partidul Național Liberal poate păstra funcția de prim-ministru și poate contribui la asigurarea stabilității politice de care România are nevoie în această perioadă. În același timp, Adrian Veștea este numărul doi în Partidul Național Liberal și a fost ales cu un număr de voturi semnificativ mai mare decât mulți dintre colegii care aleg astăzi să îl critice, fapt care îi conferă o legitimitate politică ce nu poate fi ignorată”, a scris Petcu pe Facebook.

Petcu spune că știe că „există frământări în întregul partid și că foarte mulți dintre colegii noștri au opinii diferite și se poziționează diferit în această perioadă”.