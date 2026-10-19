Franța va impune stări de asediu parțiale după protestele violente din weekend. Premierul Lecornu spune că există grupuri de extremă stângă care vor să împiedice organizarea alegerilor prezidențiale

Prim-ministrul Sebastien Lecornu a anunțat luni că Franța va institui stări de asediu parțiale în unele zone, după ce protestele din weekendul precedent s-au transformat în adevărate revolte în Paris și în alte orașe.

„Acestea sunt acte specifice de delincvență, de jaf și este exclus ca acest lucru să continue”, a precizat Lecornu după o întâlnire de urgență a cabinetului său.

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În urma revoltelor din marile orașe, aproximativ 3.000 de magazine au fost avariate sau jefuite, a declarat Serge Papin, ministrul pentru întreprinderile mici. Peste jumătate de milion de francezi au ieșit în stradă sâmbătă pentru a protesta față de costul ridicat al vieții. Demonstrațiile au degenerat în adevărate revolte în Paris, Marsilia și alte orașe, iar tulburările au continuat și duminică noaptea, în special în capitală.

Principalele ținte vizate au fost marile lanțuri de magazine din întreaga țară, printre care: Louis Vuitton, Celine, Dior, Hermes, Burberry, Lacoste, Apple, Decathlon, Sephora sau Galeries Lafayette. Pierderile estimate se ridică la sute de milioane de euro.

„S-a demonstrat acum că există o mișcare de extremă stângă ce dorește să organizeze dezordine, ca să nu spun ceva și mai grav, o dezordine profundă în țară, până la alegerile prezidențiale. Consider că acest lucru ne-a fost comunicat clar, în această dimineață, de către serviciile de informații. Există o întreagă rețea care s-ar putea chiar mobiliza pentru a contesta calendarul alegerilor prezidențiale, ba chiar și desfășurarea însăși a acestor alegeri”, a precizat premierul Sebastien Lecornu. „Nu putem permite unor minorități violente să impună o agendă a violenței și să ne împiedice să organizăm acest scrutin. Aceasta ridică problema securității candidaților, a siguranței lor personale”, a continuat Lecornu.

Într-un discurs televizat duminică seara, președintele Emmanuel Macron a numit violențele „o rușine” națională și a promis o „linie dură” împotriva protestatarilor.