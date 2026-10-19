Emmanuel Macron, turneu de forță în Orientul Mijlociu pentru a asigura aprovizionarea cu petrol și motorină, pe fondul protestelor din Franța

Emmanuel Macron a început luni un turneu de trei zile în regiunea Golfului cu scopul e a asigura aprovizionarea cu petrol și motorină a Franței, în încercarea de a reduce prețurile la pompă, după un weekend de proteste violente declanșate de creșterea costurilor vieții.

La doar câteva ore după ce a criticat violențele „necontrolate” din Paris și marile orașe franceze, Macron a sosit în Kuweit, membru al OPEC, unde a fost întâmpinat de emirul Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Ulterior, Macron va merge în Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar.

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Palatul Élysée a precizat că obiectivul principal al acestei vizite este obținerea unor „volume suplimentare și a unor cantități mai mari de resurse pentru populația Franței”, ceea ce, potrivit instituției, ar duce indirect la scăderea prețurilor. În aceiași ordine de idei, înainte de a zbura spre Kuweit, Macron a precizat că această vizită este necesară pentru „a ne asigura aprovizionarea” deoarece manifestanții și-au exprimat „îngrijorarea” cu privire la prețurile combustibililor.

Discuțiile din Kuweit s-au concentrat pe livrarea stocurilor prepoziționate de kerosen și motorină din Oman către teritoriile franceze de peste mări Reunion și Mayotte, a declarat președinția.

Vizita are loc pe fondul protestelor la nivel național cauzate, printre altele, de creșterea costurilor la combustibili. În Franța, prețul motorinei a ajuns, în medie, la aproximativ 2,36 euro per litru (aproape 13 lei), în timp ce țițeiul Brent se tranzacționează cu un preț de peste 100 de dolari per baril.

Parisul susține utilizarea unor rute comerciale care ocolesc Strâmtoarea Ormuz, precum este conducta din Emiratele Arabe Unite care ajunge la Fujairah.

De asemenea, călătoria președintelui francez în Orientul Mijlociu are menirea și de a consolida parteneriatele economice și de apărare din Golf, care au fost afectate de războiul dintre Statele Unite și Iran început în luna februarie.

Macron este însoțit de directori de la cele mai mari două grupuri energetice din Franța, TotalEnergies și Engie. Țările G7, prezidate anul acesta de Franța, au convenit la începutul lunii octombrie să scoată pe piață 100 de milioane de barili de petrol din rezervele lor strategice pentru a reduce presiunea asupra cererii.

Prețurile la țiței au crescut vertiginos în timpul războiului dintre SUA și Iran, care a intrat în a noua lună, timp în care Strâmtoarea Ormuz a rămas în continuare blocată. Mai mult, rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Teheran, au amplificat presiunea asupra conductelor petroliere saudite din Marea Roșie prin bombardamente țintite.

Cu toate acestea, Francis Perrin, expert în energie la Institutul Francez pentru Relații Internaționale și Strategice, a declarat că nu se așteaptă ca vizita lui Macron să aibă un impact asupra prețurilor combustibililor.