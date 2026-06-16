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De ce au întârziat Zelenski, Trump și Macron la sesiunea comună a liderilor G7 de la Evian. Cei trei lideri au intrat ultimii în sală

Melania Agiu
De ce au întârziat Zelenski, Trump și Macron la sesiunea comună a liderilor G7 de la Evian. Cei trei lideri au intrat ultimii în sală
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Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit, în culise, cu președintele american Donald Trump și cu președintele francez Emmanuel Macron, în marja summitului G7 din Franța, marți, pe 16 iunie, au dezvăluit două surse pentru Kyiv Independent.

Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Zelenski și Trump în aproape patru luni, în contextul în care Kievul încearcă să relanseze negocierile de pace cu Moscova, care se află în impas. Președintele ucrainean și liderii prezenți la Evian vor să îl atragă de partea lor pe Trump.

Cei trei lideri participă, în prezent, la o sesiune de lucru comună alături de alți lideri ai G7, în cadrul căreia războiul Rusiei împotriva Ucrainei constituie un subiect central de discuție.

Aceștia au fost ultimii trei lideri care au intrat în sală. Potrivit Bloomberg,  sesiunea de lucru a început, astfel, cu 40 de minute întârziere.

Întâlnirea a avut loc pe fondul intensificării presiunilor exercitate de Ucraina asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a purta discuții directe cu Zelenski — o întâlnire față în față care ar fi prima dintre cei doi lideri de la începutul invaziei rusești pe scară largă.

Zelensky susține de multă vreme că numai Putin are autoritatea necesară pentru a pune capăt războiului.

Negocierile de pace mediate de SUA sunt practic blocate încă din luna februarie. De atunci, atenția Washingtonului s-a îndreptat către conflictul său cu Iranul, despre care atât oficialii ucraineni, cât și cei americani afirmă că a devenit principalul motiv pentru care negocierile și-au pierdut avântul.
Zelensky a declarat, luni, că speră ca Trump să contribuie la organizarea unei întâlniri trilaterale între el și Putin în Statele Unite.

„Dacă Rusia va refuza și această ocazie, va fi nevoie de presiuni”, a spus liderul de la Kiev.

Kremlinul a evitat în mod constant să se întâlnească cu Zelensky într-o țară neutră, insistând în schimb ca președintele ucrainean să se deplaseze la Moscova — o propunere pe care Kievul o consideră o încercare de a evita cu totul negocierile substanțiale.

Zelenski a solicitat în repetate rânduri discuții directe cu Putin. Cu doar o săptămână în urmă, l-a invitat pe liderul rus să se întâlnească într-o țară neutră pentru a discuta cadrul unui acord de pace, propunând ca Ucraina să respecte un armistițiu total pe durata discuțiilor.

Putin a declarat ulterior că „nu vede niciun rost în a se întâlni cu Zelensky”.

SUA se vor concentra pe Ucraina,  după criza din Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, că Washingtonul își va îndrepta din nou atenția asupra războiului din Ucraina, după încheierea crizei din Iran, exprimându-și optimismul că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt dispuși să negocieze.

„Poate putem face ceva în privința Ucrainei. Cred că atât Putin, cât și Zelenski sunt deschiși la această idee”, a declarat Trump reporterilor la summitul G7 de la Évian-les-Bains, Franța.

„Acum că problema Iranului s-a încheiat, ne vom concentra asupra acestui aspect”, a adăugat el.

Trump a declarat că a discutat, separat, cu ambii lideri, duminică, de ziua sa de naștere, și a calificat discuțiile drept „foarte bune”.

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