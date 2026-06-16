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Febra Cupei Mondiale ajunge la summit-ul G7 de la Evian. Merz i-a făcut o surpriză „întârziată“ lui Trump de ziua lui. Ce cadou i-a oferit cancelarul german

Melania Agiu
Sursă foto: Instagram/ G7
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Febra Cupei Mondiale ajunge la summitul G7 de la Evian. Înainte ca întâlnirile cu liderii mondiali să înceapă, cancelarul german, Friedrich Merz, i-a înmânat lui Trump un tricou de fotbal al echipei naționale a Germaniei, cu inscripția „Trump 47” pe spate – un cadou oferit cu întârziere de ziua președintelui american.

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Numărul simbolizează faptul că Donald Trump este al 47-lea președinte din istoria Statelor Unite. Republicanul și-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare pe 14 iunie.

Înainte ca ședința de lucru să înceapă oficial, marți dimineață, Merz s-a îndreptat spre locul său, de unde a luat cadoul și i l-a dus lui Trump, ținându-l ridicat pentru a-i arăta numărul și numele președintelui.

Trump i-a mulțumit și a așezat tricoul pe masă, lângă lucrurile sale.

Liderii Canadei, Uniunii Europene, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Regatului Unit și Statelor Unite s-au reunit și marți la summit-ul G7 de la Évian-les-Bains, în Franța, pentru discuții privind Ucraina și Orientul Mijlociu.

Liderilor li s-a alăturat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de care cor încerca să-l convingă pe președintele SUA, Donald Trump, să redeschidă negocierile cu Rusia pe terma războiului din Ucraina.

Trump, Zelenski și Macron au fost cei care au deschis a doua zi a summit-ului G7 de la Evian.

Chiar în momentul în care liderii se pregăteau să înceapă discuțiile, Zelenski a declarat că forțele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din Moscova noaptea trecută, ca „răspuns” la recentele atacuri asupra Kievului.

„Rusia trebuie obligată să pună capăt războiului împotriva poporului nostru”, a afirmat el.

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