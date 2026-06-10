Disputa apei din bazinul Indus reaprinde conflictul dintre India și Pakistan. Indienii vor să oprească fluxurile de apă către țara vecină

Disputa cu privire la apa potabilă dintre India și Pakistan riscă să declanșeze o criză geopolitică după ce ministrul indian al Apelor, C.R. Patil, a afirmat oficial că se lucrează activ pentru a se asigura că „nicio picătură de apă” nu va mai curge spre Pakistan în următorii ani.

„Este sigur că nicio picătură de apă nu va ajunge [în Pakistan] în următorii ani”, a precizat C. R. Patil pentru agenția de știri indiană ANI.

De cealaltă parte, Pakistanul a precizat că va considera orice schimbare a fluxului râurilor drept „un act de război” și afirmă că Tratatul privind apele din Indus (IWT) din 1960 rămâne în vigoare deoarece nu există niciun mecanism de retragere unilaterală din acesta.

Acest tratat dintre India și Pakistan reglementează utilizarea apei din șase râuri ale căror izvoare se află în India, dar se varsă în Pakistan ca parte a bazinului Indus, o resursă de care depind sute de milioane de oameni.

Politicienii de la New Delhi au anunțat încă din mai anul trecut că au suspendat calitatea de membru IWT, după ce Islamabadul a susținut un atac mortal asupra turiștilor din partea indiană a provinciei Kașmir.

La începutul lunii iunie, Pakistanul a acuzat India că vrea să transforme apa în „armă”, după ce indienii au anunțat două inițiative privind secțiunea râului Chenab, pe care îl controlează.

Ce este tratatul IWT

Semnat în anul 1960 sub medierea Băncii Mondiale, tratatul împarte cele șase râuri ale bazinului Indus între India și Pakistan. Râurile Ravi, Beas și Sutlej au revenit Indiei, pe când Pakistanul controlează râurile vestice: Indus, Jhelum și Chenab, care reprezintă 80% din volumul total de apă al bazinului.

Indienii au tot dreptul, potrivit acestui tratat, să folosească râurile vestice doar în scopuri limitate, precum construirea de hidrocentrale fără stocare masivă și irigații locale.

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