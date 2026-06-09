Incident în Strâmtoarea Ormuz. Trump își rezervă dreptul la ripostă după ce Iranul a doborât noaptea trecută un elicopter Apache

Donald Trump a anunțat marți, printr-o postare pe pagina sa de socializare Truth Social, că iranienii au doborât noaptea trecută un elicopter militar al Statelor Unite care patrula prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate că, teoretic, între Washington și Teheran este în vigoare un armistițiu încă de la începutul lunii aprilie, președintele american și-a rezervat dreptul la ripostă pentru acest eveniment.

„Tocmai am fost informat de către Armata noastră că aseară iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache extrem de sofisticate în timp ce patrula peste Strâmtoarea Ormuz. Au fost implicați doi piloți, ambii sunt în siguranță și nevătămați. Cu toate acestea, Statele Unite trebuie, în mod necesar, să răspundă la acest atac”, a scris președintele american pe Truth Social.

Iranul amenință că reia războiul dacă diplomația eșuează

În același timp, Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a avertizat SUA să nu își încalce angajamentele convenite în armistițiu și a amenințat cu escaladarea tensiunilor dacă eforturile diplomatice eșuează.

„Preferăm limbajul diplomației, dar vorbim alte limbi mult mai fluent. Încălcați-vă angajamentele și vom trece la ceea ce vorbim cel mai bine”, a declarat marți Ghalibaf, unul dintre negociatorii cheie în discuțiile de încetare a focului, într-o postare pe X.

Postarea a apărut cu doar câteva minute înainte ca președintele american Donald Trump să declare că țara sa „trebuie să răspundă” după ce armata l-a informat că Iranul a doborât un elicopter Apache al armatei, prăbușit în largul coastei Omanului.

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