Cooperarea europeană în domeniul apărării este pusă sub semnul întrebării. Merz și Macron au renunțat la un program militar ambițios

Franța și Germania au abandonat oficial programul militar comun FCAS prin care doreau implementarea celui mai ambițios proiect european de apărare din ultimele decenii, evaluat la aproximativ 100 de miliarde de euro. Decizia de a renunța la acest program a fost luată de cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron.

„Președintele [Emmanuel] Macron și cancelarul federal [Friedrich Merz] au ajuns la concluzia comună că firmele implicate nu vor putea să se unească pentru a construi un avion de vânătoare comun. Ei recunosc această realitate”, a declarat un oficial al guvernului german pentru POLITICO.

Lansat în anul 2017 de Emmanuel Macron i fostul cancelar Angela Merkel, programul militar viza dezvoltarea unui avion de vânătoare de generația a 6-a, care trebuia să devină operațional până în anul 2040. Acest avion urma să înlocuiască avioanele franceze Rafale și cele germane/spaniole Eurofighter Typhoon.

Liderii politici de la Berlin și Paris au recunoscut oficial că marile corporații care au fost implicate în acest proiect nu au reușit să își rezolve disputele. Compania franceză Dassault Aviation și gigantul european Airbus, care reprezenta interesele Germaniei și Spaniei, s-au blocat reciproc timp de ani de zile deoarece nu au căzut de comun acord asupra sarcinilor de lucru, al controlului tehnologic și al drepturilor asupra patentelor industriale.

Airbus vrea să continue inițiativa

Ca alternativă la programul eșuat, un grup de opt companii aerospațiale și de apărare, conduse de Airbus, vor să formeze o alianță pentru a dezvolta o alternativă la avionul de vânătoare sortit eșecului. Aceste companii au trimis o scrisare la începutul săptămânii adresată lui Friedrich Merz și ministrului apărării, Boris Pistorius.

„Este un semnal că, în calitate de industrie germană, suntem pregătiți să dezvoltăm un avion de vânătoare de a șasea generație pentru Europa, în Europa”, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu acest proiect pentru FT.

Industria europeană de apărare intră într-o moarte lentă

Planurile comune franceze și germane de a construi aeronave de patrulare maritimă, un tanc de generație superioară și sisteme de artilerie au eșuat în ultimii ani, în timp ce proiectul de avioane de vânătoare cu reacție din cadrul Programului Global de Luptă Aeriană, condus de Italia, Japonia și Marea Britanie, a înregistrat, de asemenea, fricțiuni.

Franța s-a retras, de asemenea, din programul Eurodrone, în valoare de miliarde de euro, la care participă alte patru națiuni europene: Germania, Italia și Spania.

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