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Doliu la Hollywood: Daveigh Chase, vedeta din filmul horror „The Ring” și vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la doar 35 de ani

Ionuț Stan
Doliu la Hollywood: Daveigh Chase, vedeta din filmul horror „The Ring” și vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la doar 35 de ani
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Daveigh Chase - Foto: Facebook
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Daveigh Chase, actrița care a marcat copilăria unei generații prin rolurile din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Artista suferea de o boală cumplită care i-a provocat complicații fatale, potrivit apropiaților.

Lumea filmului este în doliu după moartea actriței Daveigh Chase, cunoscută publicului din întreaga lume pentru rolul Samarei Morgan din filmul horror „The Ring” și pentru vocea personajului Lilo din celebra animație Disney „Lilo & Stitch”, scrie TMZ.com.

Daveigh Chase - Foto: Facebook

Daveigh Chase – Foto: Facebook

Actrița s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, vestea fiind confirmată de partenerul său, Roy Hernandez. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, Daveigh Chase suferea de meningită și de mai multe infecții grave care au provocat complicații medicale fatale.

Conform declarațiilor făcute de Roy Hernandez, actrița a fost diagnosticată cu meningită și infecții severe ale sângelui, afecțiuni care au declanșat sepsisul, una dintre cele mai periculoase reacții ale organismului la infecții. Daveigh Chase a fost internată într-un spital din Los Angeles la începutul acestei luni, însă starea sa s-a agravat rapid.

Într-o campanie GoFundMe lansată înainte de deces, partenerul actriței descria situația drept una critică și mărturisea că medicii nu ofereau perspective încurajatoare privind șansele sale de recuperare.

Moartea sa a șocat fanii din întreaga lume, mai ales că artista era considerată una dintre figurile emblematice ale cinematografiei americane pentru copii și adolescenți din anii 2000.

De la Disney la unul dintre cele mai înfricoșătoare personaje din cinema

Născută pe 24 iulie 1990, în Las Vegas, Daveigh Chase și-a început cariera de foarte tânără și a devenit rapid una dintre cele mai apreciate actrițe-copil de la Hollywood. Publicul și-o va aminti întotdeauna drept vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, filmul Disney care a cucerit milioane de spectatori și a devenit un reper pentru generația începutului de mileniu.

În același timp, rolul Samarei Morgan din „The Ring” a transformat-o într-un simbol al cinematografiei horror. Imaginea fetei misterioase care iese din televizor a rămas una dintre cele mai memorabile și înfricoșătoare scene din istoria genului.

Daveigh Chase - Foto: Facebook

Daveigh Chase – Foto: Facebook

Cariera sa a inclus și alte producții importante. Daveigh Chase a fost vocea personajului Chihiro în versiunea în limba engleză a filmului japonez premiat cu Oscar „Spirited Away” și a apărut în filme precum „Donnie Darko” sau în serialul „Sabrina the Teenage Witch”.

În mesajul publicat înaintea morții sale, Roy Hernandez a vorbit și despre încercările prin care actrița a trecut de-a lungul vieții. Potrivit acestuia, Daveigh Chase s-a confruntat cu probleme familiale, perioade dificile și momente de marginalizare, însă a încercat constant să își reconstruiască viața și să meargă mai departe.

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