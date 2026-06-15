Efectul euforiei acordului de pace dintre SUA și Iran: prețul petrolului s-a prăbușit. Bursele au explodat pe fondul optimismului global

Piețele financiare au reacționat puternic la anunțul acordului istoric dintre Statele Unite și Iran. Prețul petrolului a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi din ultimele luni. Pe de altă parte, bursele din SUA și Asia au urcat spectaculos.

Acordul anunțat de Statele Unite și Iran pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu a declanșat un val de optimism pe piețele internaționale, investitorii pariind pe o reducere a riscurilor geopolitice și pe reluarea fluxurilor energetice prin una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii, potrivit France24.

Luni dimineață, prețurile petrolului au înregistrat scăderi puternice, în timp ce marile burse au deschis pe verde, pe fondul speranțelor că tensiunile care au afectat regiunea în ultimele luni se apropie de final. Potrivit Reuters, petrolul Brent a coborât cu 4,1%, până la 83,75 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 4,72%, ajungând la 80,87 dolari pe baril.

Scăderea vine după ce președintele Donald Trump și oficiali iranieni au confirmat existența unui acord preliminar care prevede încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Bursele din întreaga lume reacționează pozitiv

Investitorii au primit vestea cu entuziasm, considerând că diminuarea riscurilor din Orientul Mijlociu poate reduce presiunile asupra economiei globale și asupra prețurilor la energie.

Contractele futures pentru indicele Dow Jones au urcat cu 0,9%, în timp ce S&P 500 a câștigat 1,14%. Cel mai puternic avans a fost înregistrat de Nasdaq 100, care s-a apreciat cu 1,79%, pe fondul revenirii apetitului pentru activele de risc.

Creșterile au fost și mai spectaculoase în Asia.

Indicele Kospi din Coreea de Sud a avansat cu 5,56%, Nikkei 225 din Japonia a urcat cu 4,9%, iar indicele CSI 300 din China continentală a crescut cu 1,47%. La Bursa din Hong Kong, indicele Hang Seng a înregistrat un avans de 0,45%, potrivit CNBC.

Redeschiderea Ormuzului schimbă perspectivele pieței

Reacția investitorilor este strâns legată de perspectiva reluării traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunțat că țara sa a facilitat negocierile dintre Washington și Teheran și că un memorandum de înțelegere urmează să fie semnat vineri, în Elveția. Potrivit agenției iraniene Mehr, proiectul acordului prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz în următoarele 30 de zile.

Președintele Donald Trump a confirmat înțelegerea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum complet. Felicitări tuturor! Autorizez pe deplin redeschiderea Strâmtorii Ormuz și, în același timp, ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite. Nave ale lumii, porniți motoarele. Să curgă petrolul!”, a declarat Donald Trump.

În paralel, Teheranul și Washingtonul urmează să continue negocierile privind un acord mai amplu legat de programul nuclear iranian.

Viceministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a precizat că următoarele 60 de zile vor fi dedicate discuțiilor privind ridicarea sancțiunilor internaționale și viitorul programului nuclear al Republicii Islamice.