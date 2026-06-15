Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord care prevede oficial încetarea operațiunilor militare, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane. Documentul urmează să fie semnat în această săptămână, în Elveția.

Președintele Donald Trump a confirmat că Washingtonul și Teheranul au ajuns la o înțelegere care ar putea pune capăt uneia dintre cele mai tensionate perioade din Orientul Mijlociu din ultimii ani, scrie Reuters.

Liderul de la Casa Albă a făcut mare anunț pe Truth Social, la scurt timp după ce premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunțat că Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui „acord de pace” menit să oprească imediat toate operațiunile militare din regiune, inclusiv cele din Liban.

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat. Autorizez pe deplin redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără taxe de trecere și, în paralel, ridicarea imediată a blocadei navale americane. Nave din întreaga lume, porniți motoarele. Să curgă petrolul în valuri!”, a transmis Donald Trump.

Mesajul președintelui a fost reluat și pe contul oficial de Facebook al Casei Albe.

Potrivit premierului pakistanez, ceremonia oficială de semnare va avea loc pe 19 iunie, la Geneva, după o serie de discuții tehnice și întâlniri pregătitoare organizate în această săptămână.

Într-o nouă postare pe Truth Social, Donald Trump a precizat că redeschiderea efectivă a strâmtorii Ormuz va avea loc după semnarea memorandumului și finalizarea operațiunilor de deminare.

„Acest acord extraordinar va aduce pace și securitate întregii regiuni. Mulți președinți au încercat să încheie pace cu Iranul, dar toți au eșuat înaintea mea. Liderii din regiune au găsit, pentru prima dată, un președinte care îi poate ajuta să obțină o pace adevărată. Odată cu deschiderea strâmtorii, la semnarea acordului de vineri, în scopul dezamorsării minelor, petrolul va curge din nou în ambele direcții, spre beneficiul regiunii și al întregii lumi!”, a adăugat Trump pe rețeaua sa de socializare.

Iranul vorbește despre „mari victorii”

Confirmarea acordului a venit și de la Teheran. Viceministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a declarat la televiziunea de stat că înțelegerea cu Washingtonul „pune capăt imediat războiului” și a susținut că Republica Islamică a obținut „mari victorii” în urma conflictului.

În același timp, vicepreședintele american JD Vance a anunțat că intenționează să participe la ceremonia de semnare din Elveția.

„Intenţionez să fiu prezent, dar este posibil ca preşedintele însuşi să fie prezent”, a declarat JD Vance pentru Fox News.

Președintele Donald Trump se află în Europa pentru summitul G7 și nu a exclus participarea personală la evenimentul programat vineri.

Deși termenii compleți ai acordului nu au fost făcuți publici, informațiile apărute până acum indică o încetare imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile. De asemenea, documentul prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz, încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene și extinderea armistițiului, în timp ce dosarul nuclear iranian va fi discutat separat într-o perioadă de negocieri de 60 de zile.

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, proiectul de acord ar putea include și deblocarea a 25 de miliarde de dolari din active iraniene înghețate. În schimb, Teheranul ar urma să mențină actualul statut al programului său nuclear și să nu extindă activitățile de îmbogățire a uraniului până la finalizarea negocierilor privind un acord permanent.