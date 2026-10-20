Divergențe la vârful administrației SUA. Vicepreședintele JD Vance refuză să-l susțină pe Netanyahu, la o zi după ce Trump și-a declarat sprijinul total

Vicepreședintele american JD Vance a refuzat public să își declare sprijinul politic față de Benjamin Netanyahu în cursa electorală, la o zi distanță după ce Donald Trump a declarat în mod deschis că îl susține ferm pe premierul israelian în cursa electorală.

În cadrul unui interviu acordat jurnalistului Mark Halperin pentru emisiunea „2WAY Tonight”, Vance a precizat că poziția sa nu este una de ostilitate față de Netanyahu, ci reprezintă o decizie de a nu interveni în procesele electorale ale altor state, dorind în același timp să își concentreze întreaga atenție pe alegerile din Statele Unite.

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„Susțin candidații americani și mă concentrez pe alegerile de la jumătatea mandatului”, a spus Vance, în timp ce călătorea luni pentru a face campanie pentru candidatul republican la Senat, Michael Whatley, din Carolina de Nord. „Așadar, nu mă voi implica în alegerile israeliene”.

Vicepreședintele american a subliniat că nu dorește să fie perceput ca un contestatar, dar nici ca un susținător activ.

„Nu sunt împotriva susținerii lui. Nu sunt în favoarea susținerii lui. Pur și simplu nu mă implic în alegerile din Israel”, a spus JD Vance.

Cu o zi înainte, președintele Donald Trump și-a exprimat sprijinul total pentru Benjamin Netanyahu, pe care l-a numit un partener puternic în combaterea Iranului și un lider esențial pentru pace. Susținerea vine în contextul în care scrutinul parlamentar din Israel este extrem de tensionat din cauza modului în care Netanyahu a gestionat conflictele militare și securitatea națională.

În ciuda declarațiilor lui JD Vance de neinterferență în alegerile altui stat, acesta l-a susținut fără echivoc și s-a implicat activ în campania electorală din Ungaria, acolo unde i-a oferit sprijin lui Viktor Orban în această primăvară.