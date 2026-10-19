Bande de minori organizate pe social media au jefuit și vandalizat magazinele din centrul orașului Milano. Poliția a reținut 271 de persoane

Poliția din Italia a reținut 271 de tineri în timpul protestelor de duminică din Milano, dintre care aproximativ 80% sunt minori, au anunțat autoritățile după a doua zi de proteste împotriva calității serviciilor publice și a creșterii costului vieții.

În cadrul manifestațiilor au existat și grupuri de tineri care au jefuit și vandalizat magazine din centrul orașului Milano. Aproximativ 2.000 de tineri, mulți dintre aceștia organizați prin intermediul rețelelor de socializare, au spart vitrine și au furat bunuri din magazine, inclusiv dintr-un supermarket Carrefour și din puncte de vânzare ale mărcilor Levi’s, Under Armour sau Decathlon, situate în apropiere de Dom și de Vila Rotondo.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

La protestele de duminică au avut loc confruntări similare cu cele de sâmbătă din orașele nordice Milano, Bologna, Brescia, Bergamo și Torino. 28 de protestatari violenți au fost arestați sâmbătă, potrivit unui raport al poliției italiene.

Premierul Giorgia Meloni a convocat de urgență o ședință de securitate și a condamnat ferm actele de violență, afirmând că „a protesta este un drept, dar incendierea orașelor nu este”.

Tulburările au reflectat tulburările din Franța vecină, unde sute de mii de oameni, indignați de creșterea costurilor vieții și declinul serviciilor publice, au ieșit în stradă sâmbătă, în cadrul unora dintre cele mai violente proteste din țară din ultimii ani.

Atât Franța, cât și Italia se confruntă cu un fenomen de „oportunism criminal” în rândul generațiilor tinere. Protestele legitime ale sindicatelor și cetățenilor legate de nivelul de trai au devenit un paravan pentru bandele de minori care profită de haos pentru a vandaliza.