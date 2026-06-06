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Escaladare în Golf. SUA au lovit radare iraniene și 4 drone care se îndreptau spre Ormuz. Teheranul a lansat rachete către Kuweit și Bahrain

Ionuț Stan
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Tensiunile dintre Statele Unite și Iran ating un nou nivel după interceptarea unor drone iraniene în Strâmtoarea Ormuz. Washingtonul a lovit radare iraniene. Teheranul a răspuns cu lansări de rachete către Kuweit și Bahrain.

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Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o nouă fază de escaladare militară, după o serie de incidente desfășurate în una dintre cele mai sensibile regiuni ale lumii pentru securitatea energetică globală. Armata americană a anunțat că a interceptat și distrus patru drone iraniene care se îndreptau către zona Strâmtorii Ormuz, considerând că acestea reprezentau un risc imediat pentru traficul maritim internațional, scrie CNN.

„Dronele de atac au reprezentat o amenințare imediată pentru traficul maritim regional”, a transmis Comandamentul Central al SUA.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale. Orice incident în această zonă are potențialul de a influența piețele energetice și comerțul internațional.

SUA lovesc radare iraniene după interceptarea dronelor

Potrivit informațiilor furnizate de armata americană, forțele SUA au răspuns rapid după neutralizarea dronelor și au atacat mai multe sisteme radar iraniene de supraveghere amplasate pe litoralul Golfului Persic. Printre țintele vizate s-ar fi aflat și instalații de monitorizare aflate pe o insulă strategică din Strâmtoarea Ormuz.

Sursa video – X/@ConflictRadarME

Oficialii americani susțin că operațiunea a avut ca scop prevenirea unor noi atacuri și protejarea rutelor maritime utilizate de nave comerciale și petroliere. La doar câteva ore după aceste lovituri, situația s-a deteriorat și mai mult.

Autoritățile militare americane afirmă că Iranul a lansat șapte rachete balistice către obiective aflate în Kuweit și Bahrain. Potrivit Washingtonului, șase dintre acestea au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană, iar cea de-a șaptea nu și-a atins ținta.

Guvernul din Kuweit a confirmat activarea sistemelor de apărare antiaeriană pentru interceptarea amenințărilor venite din aer. În Bahrain, autoritățile au declanșat sirenele de alarmă și au transmis populației să se adăpostească în spații sigure până la clarificarea situației.

Sursa video – X/@InfosMinutesFR

De cealaltă parte, Garda Revoluționară iraniană a susținut că a vizat „baze inamice” din regiune, prezentând atacul drept un răspuns la acțiunile militare americane desfășurate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Cresc tensiunile în Orient

Noile confruntări sporesc temerile privind destabilizarea întregii regiuni a Golfului Persic și pun sub presiune armistițiul fragil care a redus în ultimele luni riscul unei confruntări directe între Washington și Teheran. Tensiunile vin și pe fondul blocajelor impuse recent de Iran asupra unor coridoare maritime strategice, măsuri care au alimentat volatilitatea piețelor energetice și au generat îngrijorări privind impactul asupra comerțului global.

La începutul săptămânii, un alt incident grav a avut loc în regiune, după ce drone atribuite Iranului au lovit principalul aeroport din Kuweit. Atacul a provocat moartea unei persoane, rănirea altor zeci și suspendarea temporară a activității aeroportuare.

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj de încredere privind capacitatea Statelor Unite de a gestiona conflictul.

„Vom câștiga într-un fel sau altul”, a declarat președintele Donald Trump în Biroul Oval.

Sursa video – X/@RealBababanaras

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