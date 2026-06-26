Experții avertizează asupra planului NASA de scufundare a Stației Spațiale Internaționale: „Știm că nu totul se arde la reintrarea în atmosferă

Stația Spațială Internațională ar urma să fie prăbușită controlat în Oceanul Pacific după încheierea misiunii sale, însă specialiștii în protecția mediului marin atrag atenția că planul NASA ridică semne serioase de întrebare. Ei avertizează că impactul asupra ecosistemului oceanic nu este pe deplin cunoscut, iar legislația internațională nu oferă răspunsuri clare pentru o operațiune de asemenea amploare, relatează Futurism.

Planul NASA: Stația Spațială Internațională va ajunge în „cimitirul navelor spațiale”

Ce faci cu o stație spațială de dimensiunea unui teren de fotbal, care cântărește aproximativ 420 de tone, atunci când își încheie misiunea? Potrivit planului actual al NASA, o trimiți pe fundul Oceanului Pacific.

Agenția spațială americană intenționează să folosească o navă construită de SpaceX special pentru această misiune, care va împinge Stația Spațială Internațională din orbită.

De acolo, ISS va reintra controlat în atmosfera Pământului, iar fragmentele care vor supraviețui ar urma să ajungă în apropierea punctului Nemo, cea mai izolată zonă a Oceanului Pacific.

Locul este cunoscut drept „cimitirul navelor spațiale”, deoarece aici au fost trimise de-a lungul timpului sute de nave spațiale scoase din uz.

Oceanografii avertizează asupra riscurilor

Planul NASA nu îi convinge însă pe specialiștii în protecția mediului marin.

Într-un interviu acordat publicației Space.com, președintele Fundației Ocean, Mark Spalding, susține că proiectul ridică probleme importante care nu au fost analizate suficient.

„Ridică îngrijorări serioase cu privire la sănătatea oceanului, pe care comunitatea spațială nu le-a abordat în mod adecvat.”

Spalding consideră că dezafectarea ISS scoate la iveală și o problemă juridică mai amplă.

„Există o «lacună structurală îngrijorătoare» în dreptul internațional, pe care ieșirea din orbită a Stației Spațiale Internaționale o scoate în evidență în mod clar.”

Există și o alternativă la distrugerea ISS

Nu toți experții sunt convinși că distrugerea Stației Spațiale Internaționale reprezintă singura soluție.

Potrivit unui raport recent al Biroului de Responsabilitate al Guvernului SUA, citat de Space.com, NASA ar putea analiza și transformarea ISS într-o platformă orbitală care să fie utilizată de companii spațiale comerciale. Acestea și-ar putea atașa propriile module și echipamente, prelungind astfel durata de viață a infrastructurii.

„Această incertitudine este ea însăși problema”

Chiar dacă reintrarea în atmosferă este planificată să fie controlată, oamenii de știință spun că nu există suficiente răspunsuri privind efectele pe care resturile stației le-ar putea avea asupra mediului marin.