Experții ucraineni în drone ajută Letonia să-și întărească apărarea. Sistemele NATO nu mai fac față noilor amenințări

Experți militari ucraineni specializați în războiul cu drone vor ajunge săptămâna viitoare în Letonia pentru a ajuta autoritățile de la Riga să își consolideze apărarea aeriană, după o serie de incidente în care drone au pătruns în spațiul aerian al țării.

Premierul leton Andris Kulbergs a declarat că experiența acumulată de Ucraina pe front este esențială pentru dezvoltarea unor sisteme eficiente de contracarare a amenințărilor moderne, potrivit RBC-Ukraine.

Experții ucraineni în drone, chemați să evalueze apărarea aeriană a Letoniei

Potrivit premierului Andris Kulbergs, specialiști ucraineni cu experiență directă de luptă vor analiza situația din Letonia și vor stabili ce echipamente sunt necesare pentru protejarea cât mai eficientă a spațiului aerian.

Șeful guvernului de la Riga a precizat că sisteme anti-dronă dezvoltate în Ucraina ar putea ajunge în Letonia până la sfârșitul acestui an. El a admis că metodele tradiționale de apărare folosite de NATO se dovedesc insuficiente în fața amenințărilor actuale.

Marți, în marja Summitului NB8 (Nordic-Baltic Eight) desfășurat la Tallinn, Letonia și Ucraina au semnat un acord de cooperare în domeniul dronelor. Decizia vine pe fondul numeroaselor incidente în care drone provenite dinspre Rusia au pătruns pe teritoriul leton.

„Vom afla exact ce echipamente tehnice sunt necesare pentru a ne proteja spațiul aerian la cel mai înalt nivel. Trebuie să apelăm la cei care știu mai bine decât oricine în lume cum se face acest lucru”, a declarat Kulbergs, făcând referire la experiența acumulată de Ucraina în război.

Economia și securitatea, prioritățile noului guvern

Premierul leton a afirmat că redresarea economiei reprezintă principala prioritate a executivului, subliniind că apropierea geografică de Rusia și Belarus a afectat semnificativ dezvoltarea economică a țării.

Kulbergs a avertizat că o economie fragilă înseamnă automat și o capacitate redusă de apărare, motiv pentru care Letonia intenționează să solicite măsuri suplimentare de sprijin din partea instituțiilor europene.

În același timp, liderul de la Riga a cerut sancțiuni mai dure împotriva așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei care operează în Marea Baltică. El a descris navele vechi utilizate de Moscova pentru a evita restricțiile internaționale și pentru a finanța războiul drept „o bombă cu ceas”.

Pentru a limita acest risc, statele din regiune intenționează să adopte o politică comună și să își intensifice schimbul de informații, folosindu-se inclusiv de experiența Franței.

Proiectul Rail Baltica va fi redus

Întrebat despre întârzierile majore înregistrate la construcția căii ferate Rail Baltica și despre deficitul bugetar de 3,7 miliarde de euro al proiectului, Kulbergs a declarat că amploarea investiției trebuie redusă semnificativ.

„Nu ne permitem un Bentley, trebuie să coborâm la nivelul unui Opel. Este atât de simplu”, a spus premierul.

Acesta a cerut partenerilor din Lituania și Estonia să renunțe la competiția dintre ei în cadrul proiectului și a promis că va prezenta o soluție politică viabilă în următoarele două săptămâni.

Criza dronelor a provocat tensiuni politice în Letonia

Situația de securitate din spațiul aerian leton s-a deteriorat puternic în luna mai 2026. O serie de incidente legate de drone a generat o criză politică, culminând cu demisia ministrului Apărării, Andris Sprūds.

Demisia a venit după ce drone ucrainene care zburau din direcția Rusiei au lovit instalații de depozitare a petrolului din Letonia. În urma incidentului, premierul de atunci, Evika Siliņa, a acuzat structurile de apărare că au întârziat implementarea sistemelor anti-dronă.

Problemele au continuat și în săptămânile următoare. Letonia a emis alerte aeriene timp de trei zile consecutive în regiunile de frontieră, pe fondul unor noi amenințări din aer.

Comandamentul militar a fost nevoit să desfășoare de urgență unități suplimentare de apărare antiaeriană la granița estică.

Avioane NATO au doborât pentru prima dată o dronă deasupra Letoniei

Escaladarea situației a dus și la prima interceptare militară de acest tip. La începutul lunii iunie, avioane de luptă franceze aflate în misiune NATO au doborât pentru prima dată o dronă deasupra Letoniei.

Autoritățile au emis avertizări privind amenințări aeriene în mai multe regiuni ale țării. Potrivit informațiilor disponibile, drona ar fi pătruns în spațiul aerian leton după ce operațiuni de amploare de război electronic desfășurate de Rusia i-au deviat traiectoria.

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