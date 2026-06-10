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Zelenski: Rachetele „Flamingo” ucrainene au lovit o fabrică din Rusia care produce componente esențiale pentru drone militare

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Mai multe rachete de croazieră Flamingo FP-5, lansate de Ucraina, au ajuns la peste 1.000 de kilometri în interiorul teritoriului rus și au lovit o unitate industrială din orașul Ceboksari, acuzată că produce componente folosite în drone și sisteme militare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea pe contul său de X.

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Rachetele „Flamingo” ucrainene au lovit fabrica Progress din Ceboksari

Potrivit informațiilor transmise de Volodimir Zelenski, atacul a vizat fabrica Progress din Ceboksari, capitala Republicii Ciuvașia, Rusia.

”Continuăm să aplicăm sancțiuni ucrainene pe termen lung împotriva instalațiilor militare rusești și a industriei petroliere.

În special, în această noapte, dronele ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o fabrică militară din Ceboksari, care aprovizionează armata ocupantului cu componente pentru drone și rachete.

Mulțumim Forțelor Armate pentru precizia lor!”, a spus Zelenski pe X.

Unitatea industrială este cunoscută pentru producția de antene Kometa, componente utilizate de armata rusă pentru ghidarea dronelor și rachetelor, inclusiv în scenarii în care sistemele de apărare aeriană ucrainene sunt ocolite.

Guvernatorul regiunii, Oleg Nikolayev, a confirmat că orașul a fost lovit și a raportat cel puțin trei persoane rănite. Nu a precizat însă exact ce clădiri au fost afectate.

Rachetele „Flamingo” ale Ucrainei au lovit o fabrică din Rusia care produce componente esențiale pentru drone militare

Confirmări din surse locale și imagini din teren

Mai multe materiale video publicate pe rețelele sociale au fost analizate de presa independentă rusă Astra, care a indicat că ținta atacului ar fi fost chiar complexul Progress.

Fabrica mai fusese vizată anterior la începutul lunii mai, când clădirea administrativă a fost avariată. După acel atac, perimetrul industrial fusese suplimentar securizat, inclusiv cu plase anti-drone.

Rachetele „Flamingo” ale Ucrainei au lovit o fabrică din Rusia care produce componente esențiale pentru drone militare

Modelul Flamingo FP-5 este descris ca o rachetă de croazieră cu o încărcătură de aproximativ o tonă de explozibil și o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri, zburând la altitudine joasă.

Atacul de miercuri este al doilea în decurs de puțin peste o lună care vizează infrastructura fabricii Progress.

Componenta Kometa și rolul în războiul electronic

Antenele Kometa produse la Progress sunt considerate importante pentru sistemele de navigație utilizate de dronele rusești.

Versiunile modernizate, introduse la începutul anului 2025, includ tehnologii anti-bruiere care reduc eficiența sistemelor electronice de apărare.

Rachetele „Flamingo” ale Ucrainei au lovit o fabrică din Rusia care produce componente esențiale pentru drone militare

Inginerii ucraineni au lucrat în ultimele luni la metode de contracarare a acestor tehnologii, însă distrugerea capacității de producție ar putea influența disponibilitatea lor pe front.

În aprilie, Denys Shtilierman, co-proprietar și inginer-șef al companiei Fire Point, a declarat pentru POLITICO că producția de rachete Flamingo este în creștere și că există stocuri disponibile pentru utilizare operațională.

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