Zelenski: Rachetele „Flamingo” ucrainene au lovit o fabrică din Rusia care produce componente esențiale pentru drone militare

Mai multe rachete de croazieră Flamingo FP-5, lansate de Ucraina, au ajuns la peste 1.000 de kilometri în interiorul teritoriului rus și au lovit o unitate industrială din orașul Ceboksari, acuzată că produce componente folosite în drone și sisteme militare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea pe contul său de X.

Rachetele „Flamingo” ucrainene au lovit fabrica Progress din Ceboksari

Potrivit informațiilor transmise de Volodimir Zelenski, atacul a vizat fabrica Progress din Ceboksari, capitala Republicii Ciuvașia, Rusia.

”Continuăm să aplicăm sancțiuni ucrainene pe termen lung împotriva instalațiilor militare rusești și a industriei petroliere. În special, în această noapte, dronele ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o fabrică militară din Ceboksari, care aprovizionează armata ocupantului cu componente pentru drone și rachete. Mulțumim Forțelor Armate pentru precizia lor!”, a spus Zelenski pe X.

Unitatea industrială este cunoscută pentru producția de antene Kometa, componente utilizate de armata rusă pentru ghidarea dronelor și rachetelor, inclusiv în scenarii în care sistemele de apărare aeriană ucrainene sunt ocolite.

Guvernatorul regiunii, Oleg Nikolayev, a confirmat că orașul a fost lovit și a raportat cel puțin trei persoane rănite. Nu a precizat însă exact ce clădiri au fost afectate.

Confirmări din surse locale și imagini din teren

Mai multe materiale video publicate pe rețelele sociale au fost analizate de presa independentă rusă Astra, care a indicat că ținta atacului ar fi fost chiar complexul Progress.

Fabrica mai fusese vizată anterior la începutul lunii mai, când clădirea administrativă a fost avariată. După acel atac, perimetrul industrial fusese suplimentar securizat, inclusiv cu plase anti-drone.