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Faimoasa vilă „bunga-bunga” a lui Berlusconi a fost vândută. Ce sumă exorbitantă s-a plătit pentru „palatul“ dotoat cu un vulcan fals și o grotă în stil James Bond

Melania Agiu
Faimoasa vilă „bunga-bunga” a lui Berlusconi a fost vândută. Ce sumă exorbitantă s-a plătit pentru „palatul“ dotoat cu un vulcan fals și o grotă în stil James Bond
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Una dintre cele mai cunoscute proprietăți imobiliare din Italia și-a găsit un cumpărător. Fostul prim-ministru și ministru de externe al Qatarului, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, a achiziționat Villa Certosa, reședința din Sardinia a fostului prim-ministru italian Silvio Berlusconi, pentru suma de 350 de milioane de euro, potrivit cotidianului italian La Repubblica.

Vânzarea are loc la aproximativ un an după ce familia lui Berlusconi a scos proprietatea la vânzare.

Vila cu vedere spre Golful Marinella a servit drept reședință de vară neoficială a liderului italian pe durata mandatului său, devenind cunoscută pentru așa-numitele petreceri „bunga-bunga”.

Aceste petreceri celebre au dus la un caz de prostituție cu minore, în cadrul căruia Berlusconi a fost acuzat de corupție și abuz în serviciu, scrie Politico.

Sursă foto: hepta

În cele din urmă, politicianul italian a fost achitat, spre deosebire de fosta asistentă și vedetă de televiziune Nicole Minetti, a cărei condamnare pentru rolul jucat în recrutarea femeilor pentru aceste evenimente a provocat haos în cadrul Ministerului Justiției condus de actuala prim-ministră Giorgia Meloni, în luna mai.

Cumpărătorul Villa Certosa acționează acum prin intermediul unui vehicul de investiții cu sediul în Luxemburg, legat de familia Al Thani, dinastia care conduce Qatarul de peste 150 de ani. Achiziția se adaugă prezenței tot mai puternice a familiei în Sardinia, unde aceasta deține deja investiții care variază de la active turistice de lux până la spitalul Mater Olbia.

Vânzarea ajută, de asemenea, la clarificarea ultimelor detalii legate de moștenirea financiară a lui Berlusconi, ale cărui ultime dorințe au fost puse în aplicare de moștenitori după decesul magnatului media în 2023. Printre cele mai mari sume lăsate prin testament de Berlusconi se numără câte 100 de milioane de euro pentru fosta sa parteneră, Marta Fascina, și pentru fratele său, Paolo Berlusconi.

Un elicopter cu prim-ministrul britanic Tony Blair și familia sa la bord, pregătindu-se să aterizeze la Vila Certosa din Sardinia pe 16 august 2004, Sursă foto: Profimedia

Villa Certosa a fost, timp de aproape două decenii, proprietatea preferată a fostului magnat media și proprietar al clubului AC Milan, Silvio Berlusconi. Aici i-a primit, de-a lungul anilor, pe lideri internaționali precum Tony Blair, George W. Bush și Vladimir Putin — cu care întreținea o relație personală și diplomatică privilegiată. Se spune că președintele rus a vizitat vila, iar cele două fiice adolescente ale sale ar fi petrecut vara acolo în 2002.

Prim-ministrul italian Silvio Berlusconi (dreapta) îl plimbă pe președintele rus Vladimir Putin (stânga) într-un buggy electric în jurul vilei sale private de vară „La Certosa”, din satul Porto Rotondo, pe 18 aprilie 2008. Sursă foto: Profimedia

Proprietatea se întinde pe aproximativ 120 de hectare cu vedere la Marea Mediterană. Include vila principală și anexe cu aproximativ 126 de camere, mai multe piscine, un amfiteatru, o vastă colecție de cactuși și un vulcan fals care erupe la comandă. De asemenea, are o grotă subterană în stil James Bond, unde mici ambarcațiuni pot acosta discret, ascunse vederii.

În 2009, cotidianul spaniol El País a publicat fotografii făcute la proprietate, inclusiv o imagine nud a fostului prim-ministru ceh Mirek Topolanek lângă una dintre piscine.

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