Governul prim-ministrei Giorgia Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv guvern din istoria Italiei. Care fost premier deține recordul

Giorgia Meloni se poate lăuda acum că nu mai este doar prima femeie prim-ministru din istoria Italiei. A devenit sâmbătă al doilea cel mai longeviv premier din istoria de 80 de ani a Republicii Italiene.

Prim-ministra a sărbătorit acest record pe rețelele de socializare, dar că nu o vede ca pe o „realizare”, ci ca pe un „sentiment de responsabilitate” după cei 1.288 de zile de guvernare.

„De astăzi, guvernul pe care am onoarea să-l conduc devine al doilea cel mai longeviv din istoria republicană. Nu văd acest lucru ca pe o realizare de sărbătorit, ci ca pe o responsabilitate şi mai mare faţă de italieni”, a scris ea pe profilul său de Instagram.

Silvio Berlusconi deține recordul

Până în prezent, guvernul care deține recordul a fost cel al prim-ministrului Silvio Berlusconi, cu un record de 1.412 zile (2001-2005). Fostul prim-ministru a decedat în 2023. Italia a schimbat de la cel de-al Doilea Război Mondial 68 de guverne.

Partidele care o susțin pe Giorgia Meloni, Forza Italia și Liga, vor avea alegeri parlamentare în 2027.

