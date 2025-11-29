Giorgia Meloni bate toate recordurile și cucerește lumea în doar 3 ani de mandat. Acuzată că provoacă haos, a adus de fapt cea mai solidă stabilitate. The Economist: Este premierul italian cu cel mai lung mandat din ultimii 15 ani

De mai bine de trei ani, o femeie ce poate părea fragilă la prima vedere, cu păr blond și ochi ireal de albaștrii și mari, și-a făcut loc la masa celor mai mari și inflenți lideri ai lumii. E vorba de Giorgia Meloni, politicianul care a făcut istorie pe 22 octombrie 2022, când a devenit prima femeie premier a Italiei.

Nu mulți își puneau încrederea în ea pe atunci. Lidera partidului de extremă dreapta Fratelli d’Italia se declarase o fostă „admiratoare“ a dictatorului Benito Mussolini și venea din Guvernul premierului Silvio Berlusconi.

Deși a preluat conducerea Guvernului Italiei la 45 de ani, cariera ei politică a început mult mai devreme.

Cel mai tânăr ministru din istoria Italiei unite

La doar 15 ani, Giorgia Meloni s-a alăturat grupării neofasciste Mișcarea Socială Italiană (Movimento Sociale Italiano, sau MSI, n.r.), un partid politic, fondat încă din 1946, de un grup de foști soldați fasciști pentru a continua ideile lui Benito Mussolini.

În 1996, la vârsta de 19 ani, a ajuns să conducă o associative de liceeni, Azione Studentesca, a cărei emblemă este Crucea Celtică. Tot atunci a declarat unei televiziuni franceze că „Mussolini a fost un politician bun, pentru faptul că tot ceea ce a făcut, a făcut pentru Italia.”

În 1998 a fost aleasă consilieră în provincia Roma, iar în 2004 a condus organizația de tineret a Alianței Naționale.

În 2006 a devenit deputată şi vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor, iar doi ani mai târziu a fost numită ministru pentru tineret în guvernul lui Silvio Berlusconi. Meloni avea 31 de ani când a devenit cel mai tânăr ministru din istoria Italiei unite, iar legăturile sale cu Silvio Berlusconi sunt de altfel binecunoscute. Ea a deținut portofoliul care ocupa de problemele tinerilor (ministero della Gioventù, n.r.) în cabinetul Berlusconi, între mai 2008 și noiembrie 2011. În 2012, a fondat împreună cu alţi disidenţi ai Guvernului Berlusconi, partidul Fratelli d’Italia, cunoscut pentru discursul său eurosceptic și naționalist.

„În dreapta, a fi femeie nu a fost niciodată o barieră în atingerea celor mai înalte roluri. De fapt, dreapta din Italia a fost cea care a ajutat cel mai mare număr de femei să se impună și să obțină poziții proeminente.“, a scis Meloni în cartea sa „Eu sunt Giorgia: Rădăcinile mele, principiile mele“.

În ciuda trecutului său, Giorgia Meloni a avut grijă să se distanțeze de orice similitudini cu mișcarea fascistă în perspectiva alegerilor pe care le-a câștigat în 2022, transmițându-le membrilor partidului prin mai multe note interne, spre exemplu, să nu mai facă „salutul roman”, care amintește foarte mult de celebrul salut nazist.

Giorgia Meloni „cucerește“ lumea

Cu un discurs direct și fără ocolișuri și o hotărâre care a stârnit deopotrivă critici aprinse și admirație, Giorgia Meloni a reușit să câștige de partea ei nu doar poporul italian, ci și liderii mondiali. De la premierii britanici Rishi Sunak și Keir Starmer, la Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și chiar regele Charles, fiecare lider european pare dornic măcar să se fotografieze cu Giorgia Meloni.

Și americanii au fost cuceriți de Meloni. Fostul președinte Joe Biden a sărutat-o pe frunte la un summit G7 la care au participat, JD Vance a numit-o „cel mai apreciat lider mondial“, iar Donald trump a spus că „Toată lumea o iubește și o respectă… Aș spune că a cucerit Europa”.

Cel care și-a arătat admirația fără nicio reținere a fost, însă, premierul Albaniei. La summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Tirana, în luna mai a acestui an, Edi Rama a îngenuncheat în fața Giorgiei Meloni, chiar în fața jurnaliștilor.

The Economist: Giorgia Meloni, un politician „excepțional“

Nu doar șarmul ei o plasează pe Giorgia Meloni în rândul celor mai puternici lideri ai lumii. Potrivit jurnaliștilor The Economist, aceasta a realizat ceva ce foarte puțini prim-miniștri italieni au reușit, și anume: stabilitate politică.

În medie, Italia a avut un guvern pe an de la al Doilea Război Mondial. Dar Meloni tocmai a încheiat al treilea an de mandat, devenind astfel prim-ministrul cu cel mai lung mandat din ultimii aproape 15 ani.

Conform specialiștilor The Economist, ea a condus un guvern mult mai moderat decât haosul neofascist de care se temeau criticii ei liberali.

„Italia și-a asigurat acum un loc în cercul diplomatic european, iar chiar și președintele Trump o ascultă. Este surprinzător, având în vedere rădăcinile lui Maloney în extrema dreaptă.“, a transmis Christopher Lockwood, editor The Economist.

„În 2012, Meloni și aliații ei s-au desprins de blocul de centru-dreapta al lui Berlusconi pentru a forma Fratelli d’Italia, un partid naționalist și conservator din punct de vedere social. După ce a fost aleasă lider al partidului în 2014, ea a transformat acest partid marginal într-unul mainstream, conducându-l în cele din urmă la victorie în 2022. De atunci, ea a moderat cu atenție poziția partidului.“, a reamintit jurnalistul.

Potrivit sursei citate, unul din motivele pentru care Meloni a temperat euroscepticismul cabinetului său este pentru că știe că Italia nu își poate permite să se îndepărteze de Europa.

Economia Italiei va crește cu doar 0,7% în acest an

„A obținut cea mai mare parte din fondul UE destinat ajutorării țărilor să se redreseze după Covid. 194 miliarde de euro. Prețul unei astfel de moderații este însă lipsa reformelor. Administrația sa nu face și nu schimbă foarte multe. Această tactică o poate menține la putere, dar ar putea fi o problemă pentru economie în viitor.

Chiar și cu fluxul de fonduri din partea UE, se preconizează că economia Italiei va crește cu doar 0,7% în acest an, ceea ce îi face pe critici să se întrebe cum va evolua economia atunci când banii se vor epuiza. Din punct de vedere politic, echilibrul pe care Meloni îl menține îi este de folos. Ea rămâne contradictorie. Într-un moment aruncă cu foc populist, iar în altul bun simț moderat. Deocamdată, această strategie pare să funcționeze.“, a încheiat Christopher Lockwood.

Reuters: Meloni are mai mult sprijin acum, decât în 2022

Potrivit Reuters, sondajele recente arată că atât partidul Giorgiei Meloni, Fratelli d’Italia, cât și coaliția ei conservatoare beneficiază de mai mult sprijin acum decât la momentul victoriei lor electorale din 2022, o traiectorie rară de creștere a consensului pentru un guvern în exercițiu.

Propriul ei rating de aprobare se situează în jurul valorii de 42%, o cifră care o plasează cu mult înaintea multor colegi europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron.

„Această popularitate constantă reflectă o percepție mai largă a competenței și controlului, susținută de o prezență puternică pe scena internațională și de o abordare prudentă a cheltuielilor publice care a liniștit investitorii“, spun analiștii Reuters.

Conform acestora, din exterior, Italia lui Meloni pare a fi o insulă prosperă a certitudinii într-o Europă agitată.

„A fi o femeie blondă și minionă putea fi perceput ca un obstacol sau o slăbiciune, dar nu am lăsat niciodată acest lucru să mă oprească. Pur și simplu trebuia să dovedesc că am mai mult curaj — și mi-am dat seama că uneori un strop de nebunie se dovedea utilă.“, a transmis premierul Italiei în cartea sa „Eu sunt Giorgia: Rădăcinile mele, principiile mele“.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni

Erdogan i-a cerut Giorgiei Meloni să renunțe la FUMAT. Care a fost REACȚIA premierului italian

Giorgia Meloni a fost denunțată la Curtea Penală Internațională pentru presupusa complicitate la genocidul din FÂȘIA GAZA