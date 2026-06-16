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FBI a dejucat un presupus atac împotriva Casei Albe: „Mai multe persoane au fost arestate”

FBI a dejucat un presupus atac împotriva Casei Albe: „Mai multe persoane au fost arestate”
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Potrivit unor informații publicate de Fox News, autoritățile federale americane ar fi descoperit un grup suspectat că pregătea un atac asupra Casei Albe, folosind drone încărcate cu explozibili și lunetiști. FBI a confirmat informațiile și a dezvăluit că mai multe persoane au fost arestate.

FBI ar fi dejucat un presupus complot împotriva Casei Albe

Conform informațiilor, grupul investigat ar fi discutat un scenariu de atac complex, care implica utilizarea unor drone kamikaze și intervenția unor lunetiști.

Ținta ar fi fost Casa Albă, iar momentul ales ar fi coincis cu un eveniment sportiv de amploare, UFC Freedom 250, desfășurat pe teritoriul complexului prezidențial. În prima fază, dronele încărcate cu explozibili ar fi urmat să fie folosite pentru destabilizare, după care ar fi intervenit lunetiștii, potrivit acelorași surse citate.

Desfășurarea anchetei

Sursele citate de presa americană indică faptul că cinci suspecți au fost deja reținuți. În același timp, grupul investigat ar putea fi format din peste 20 de persoane, ceea ce sugerează o structură mai amplă.

Primul arestat ar fi fost reținut pe 10 iunie, în Cincinnati, într-o operațiune coordonată de FBI, acțiune care ar fi dus ulterior la destructurarea planului.

Potrivit acelorași informații, în discuții purtate pe o platformă de mesagerie criptată, Signal, membrii grupului ar fi menționat ca ținte „reprezentanți ai elitei capitaliste”, precum și persoane asociate cu Comitetul American pentru Afaceri Publice Israeliene (AIPAC).

FBI a confirmat informațiile

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că agenția și forțele de ordine au arestat „mai multe persoane” care plănuiau un atac asupra evenimentului UFC America 250 de la Casa Albă, duminică seara.

„Datorită acțiunii rapide a FBI-ului, a partenerilor noștri și a Departamentului de Operațiuni, mai multe persoane sunt acum în arest, iar atacurile presupuse planificate au fost oprite brusc”, a scris Patel într-o postare pe X.

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