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Peluza Casei Albe s-a transformat în arenă pentru sporturile extreme. Weekendul la reședința lui Trump a început cu demonstrații de motocros

Peluza Casei Albe s-a transformat în arenă pentru sporturile extreme. Weekendul la reședința lui Trump a început cu demonstrații de motocros
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În acest weekend, cea mai faimoasă peluză de sud a Casei Albe a primit o primă doză de adrenalină înaintea așteptatului meci MMA din această seară. Legenda Nitro Circus, Travis Pastrana, a făcut mai multe sărituri cu motocicleta pe terenul din fața reședinței prezidențiale.

Legenda motocrosului Travis Pastrana și echipa sa de la Nitro Circus au executat, în premieră, backflip-uri și cascadorii cu motociclete pe peluza sudică a Casei Albe. Spectacolul a fost organizat ca un preambul special pentru gala de MMA, UFC Freedom 250, programată pentru duminică noaptea.

Această serie de evenimente este dedicată aniversării a 250 de ani de la independența Americii și împlinirii vârstei de 80 de ani a președintelui Donald Trump.

Cum a luat naștere ideea de a organiza motocros la Casa Albă

Potrivit organizatorului Dana White, totul a început când Travis Pastrana i-a propus direct, mai mult în glumă, că ar fi o idee să facă un backflip la Casa Albă. Propunerea în glumă s-a dovedit a fi una bună pentru CEO-ul UFC, care a făcut toate demersurile și a obținut aprobările de la Washington pentru organizarea evenimentului. Șapte agenții guvernamentale, inclusiv Departamentul de Securitate Internă, au alocat resurse pentru securizarea și logistica acestui show, relatează Fox News.

Meciul MMA, marele eveniment al serii la Casa Albă

Evenimentul istoric de MMA organizat la Casa Albă marchează oficial debutul festivităților pentru împlinirea a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. În cușca octogonală ridicată în premieră în curtea prezidențială sunt programate șapte înfruntări spectaculoase care încep de la ora 20:00, ora Washingtonului (03:00 ora României). Principala confruntare dintre Topuria și Justin Gaethje este estimată să înceapă în jurul orei 05:30, în funcție de durata meciurilor anterioare.

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