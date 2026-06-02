Cum se antrenează prințesa moștenitoare a Spaniei. Conform tradiției regale, Leonor urmează cursuri militare

Prințesa Leonor și-a încheiat marți pregătirea în cadrul cursului de parașutism de la baza aeriană Alcantarilla, ca parte a instrucției militare pe care o urmează la Academia Generală Aeriană și Spațială.

Potrivit unui comunicat al Casei Regale spaniole, Leonor a absolvit Cursul de Bază de Parașutism  din Alcantarilla, Murcia, împreună cu aproximativ cincizeci de cadeți de la academia la care studiază. Leonor s-a antrenat pentru a putea efectua salturi cu parașuta în același mod în care o fac și alți membri ai personalului din diferite unități ale armatei Spaniei.

Prințesa Leonor a Spaniei va finaliza în această vară programul intensive de pregătire militară de trei ani, conceput pentru a o pregăti pentru viitorul ei rol de comandant suprem al forțelor armate spaniole. Această instrucție respect tradiția regală spaniolă, fiind parcusă în trecut atât de tatăl ei, regele Felipe, cât și de bunicul ei, regale Juan Carlos.

Pregătirea ei militară a fost structurată în așa fel încât să acopere toate cele trei ramuri ale armatei: forțele terestre, forțele navale și forțele aeriene. La finalul acestui stagiu, Leonor va obține oficial gradele de locotenent în Forțele Terestre și Aeriene, respective de aspirant în Forțele Navale, deși decernarea simbolică a acestora va fi marcată anul viitor.

Odată cu încheierea stadiului militar, viitoarea regină a Spaniei va reveni la viața civilă și va începe în această toamnă studiile universitare la Universitatea Carlos III din Madrid, unde va urma facultatea de Științe Politice.

