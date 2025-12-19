Moștenitoarea tronului Spaniei la manșa unui avion de antrenament. Prințesa Leonor se pregătește pentru rolul de șef al Forțelor Armate

Prințesa Leonor a Spaniei, moștenitoarea tronului, urmează în prezent un stagiu de formare militară la Academia Forțelor Aeriene din San Javier, unde învață să zboare cu avioane și elicoptere, ca parte a pregătirii sale ca viitoare șefă a Forțelor Armate.

Leonor își completează instruirea în cadrul celor trei ramuri ale Forțelor Armate spaniole: Armata de Uscat, Marina și Forțele Aeriene. A petrecut o perioadă la Academia de la San Javier, unde a învățat să piloteze. Imaginile o arată pe moștenitoarea tronului Spaniei la comanda unui avion de antrenament, fiind o etapă importantă în parcursul ei în domeniul militar.

