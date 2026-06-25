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Fenomen în Germania. De ce au crescut brusc cererile de înrolare în armată. Ce include noul program

Fenomen în Germania. De ce au crescut brusc cererile de înrolare în armată. Ce include noul program
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Germania a înregistrat o creștere semnificativă a cererilor de înscriere în armată după lansarea unui nou program de serviciu militar. Inițiativa are ca obiectiv extinderea efectivelor forțelor armate, iar anunțul a fost făcut de Ministerul german al Apărării. De la începutul anului 2026 până acum, statul german a înregistrat circa 38.500 de cereri pentru toate carierele militare.

Practic, a fost marcată o creștere cu 24% față de aceeași perioadă aferentă anului trecut. De altfel, și numărul înrolărilor a crescut, ajungând la circa 11.000 de persoane, cu 13% mai mare față de anul anterior.

Fenomen în Germania. De ce au crescut brusc cererile de înrolare în armată. Ce include noul program

De ce au crescut brusc cererile de înrolare în armată, în Germania. Sursă foto: Shutterstock

De ce au crescut brusc cererile de înrolare în armata Germaniei

Noua lege a serviciului militar a intrat în vigoare la începutul anului, iar măsura face parte din eforturile Germaniei de a-și consolida capacitatea de apărare. Autoritățile urmăresc îndeplinirea noilor obiective asumate în cadrul NATO, iar decizia vine pe fondul preocupărilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Germania vrea să își mărească efectivele militare la 260.000 de soldați activi, față de aproximativ 180.000 în prezent. Totodată, autoritățile urmăresc formarea unei rezerve de 200.000 de militari.

În cadrul noului program, tinerii care se apropie de 18 ani primesc chestionare pentru evaluarea interesului față de serviciul militar. Completarea formularului este obligatorie pentru persoanele de sex masculin și opțională pentru persoanele de sex feminin.

Până la jumătatea lunii iunie, autoritățile germane au trimis aproape 300.000 de chestionare către tineri. Mai mult de 1 din 5 dintre respondenții de sex masculin și-au exprimat interesul pentru cariera militară. De altfel, circa 530 de persoane au fost deja selectate pentru a începe serviciul militar din acest an. Germania a renunțat la recrutarea obligatorie în 2011. Noul program se bazează pe voluntariat și oferă stimulente pentru atragerea de recruți, notează Agerpres, care citează DPA.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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