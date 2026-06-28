FT: Google a limitat accesul Meta la modelele AI Gemini din cauza constrângerilor de capacitate

Google a restricționat accesul Meta la modelele sale de inteligență artificială Gemini, după ce cererea companiei pentru o capacitate mai mare de calcul a depășit posibilitățile grupului tehnologic. Potrivit Financial Times, situația a afectat și alte companii, însă impactul asupra Meta a fost cel mai mare.

Cererea Meta a depășit capacitatea disponibilă a Google

Google, companie deținută de Alphabet, a informat Meta în jurul lunii martie că nu poate furniza întreaga capacitate Gemini pe care compania de social media intenționa să o achiziționeze.

Publicația notează că lipsa resurselor de calcul a perturbat și a întârziat o serie de proiecte interne de inteligență artificială ale Meta.

Și alți clienți au fost afectați

Conform aceleiași surse, mai mulți clienți ai Google s-au confruntat cu restricții similare, însă într-o măsură mai redusă. Financial Times, citat de Reuters, arată că Meta a fost afectată în mod special din cauza cererii excepțional de mari pentru modelele AI dezvoltate de Google.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile, care se bazează pe declarațiile unor persoane familiarizate cu situația. De asemenea, Google și Meta nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise în afara programului de lucru.

Ca urmare a acestor limitări, Meta și-a încurajat angajații să folosească mai eficient tokenii AI, unitățile prin care este măsurată utilizarea inteligenței artificiale.

Cererea pentru putere de calcul continuă să depășească oferta

În pofida investițiilor de miliarde de dolari în cipuri și centre de date realizate de marile companii din tehnologie, acestea întâmpină în continuare dificultăți în asigurarea unei puteri de calcul suficiente pentru a susține cererea tot mai mare pentru servicii bazate pe inteligență artificială.

Veniturile Google Cloud au ajuns la 20 de miliarde de dolari în primul trimestru încheiat în martie. Totuși, directorul general Sundar Pichai a declarat că limitările de capacitate de calcul au împiedicat o creștere și mai mare a diviziei și au contribuit la aproape dublarea backlog-ului Google Cloud de la un trimestru la altul.