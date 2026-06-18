Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor

Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) din Marea Britanie a impus două noi obligații pentru Google, care vizează modul în care sunt afișate rezultatele căutărilor și accesul utilizatorilor la propriile date. Noile reguli urmăresc să crească transparența și să ofere companiilor mai multe instrumente pentru a contesta schimbările care le afectează vizibilitatea online.

Google, obligată să fie mai transparentă în clasarea rezultatelor

Potrivit deciziei CMA, Google va trebui să clasifice rezultatele organice pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. Obligația se aplică inclusiv funcției AI Overviews, însă nu și rezultatelor sponsorizate.

De asemenea, compania va fi obligată să ofere mai multe informații despre modul în care funcționează sistemele de clasare, să anunțe din timp modificările importante și să creeze un mecanism prin care firmele afectate să își poată exprima nemulțumirile.

Companiile au reclamat lipsa de transparență

Mai multe companii britanice au sesizat CMA, susținând că modificările aduse algoritmilor Google sunt greu de anticipat și că nu există suficiente explicații privind impactul acestora asupra traficului și vizibilității online.

„Aceste noi măsuri vor asigura că rezultatele căutării sunt clasate corect și obiectiv, cu informații mai clare despre modificări și modalități eficiente de a exprima preocupările”, a declarat Will Hayter, director executiv pentru piețe digitale în cadrul CMA.

Google a respins criticile. Un purtător de cuvânt al companiei a afirmat pentru Press Gazette că sistemele de clasare ale Google sunt „corecte, transparente și oferă cele mai relevante și de cea mai înaltă calitate rezultate”.

Portabilitatea datelor devine obligație legală

A doua măsură adoptată de autoritatea britanică transformă actualul sistem voluntar de portabilitate a datelor într-o obligație legală.

Prin acest instrument, utilizatorii își pot transfera datele de căutare către servicii terțe. Aceste informații pot fi utilizate pentru dezvoltarea unor servicii personalizate, precum oferte de cumpărături adaptate preferințelor utilizatorilor sau programe de recompense de tip cashback.

Noua cerință aliniază drepturile utilizatorilor britanici la standardele prevăzute de legislația Uniunii Europene privind piețele digitale.

Google are la dispoziție șase luni pentru implementare

Compania va avea șase luni pentru a implementa obligațiile privind clasarea rezultatelor și trei luni pentru cele referitoare la portabilitatea datelor. CMA va monitoriza respectarea măsurilor și poate introduce noi cerințe dacă va considera necesar.

Decizia vine după ce, la începutul lunii iunie, autoritatea britanică a acordat site-urilor un control mai mare asupra modului în care conținutul lor poate fi folosit pentru antrenarea și alimentarea funcțiilor de inteligență artificială dezvoltate de Google.

De ce este importantă decizia

Noile reguli răspund uneia dintre cele mai frecvente nemulțumiri ale companiilor care depind de traficul generat de motorul de căutare Google. Acestea susțin că schimbările frecvente ale algoritmilor fac dificilă planificarea strategiilor digitale și afectează predictibilitatea afacerilor.

Obligațiile impuse de CMA se aplică doar în Marea Britanie, însă se înscriu într-un val mai amplu de măsuri de reglementare care vizează activitatea Google în domeniul căutărilor online, atât în Uniunea Europeană, cât și în Statele Unite.