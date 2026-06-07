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FT: Zelenski l-a folosit pe Abramovici pentru a-i transmite un mesaj lui Putin despre negocieri de pace

FT: Zelenski l-a folosit pe Abramovici pentru a-i transmite un mesaj lui Putin despre negocieri de pace
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi încercat să-i transmită un mesaj direct lui Vladimir Putin, despre negocieri de pace, prin intermediul omului de afaceri Roman Abramovici, relatează Financial Times. Kremlinul afirmă însă că o întâlnire între cei doi lideri nu are sens în acest moment.

Zelenski l-a folosit pe Abramovici, pentru a transmite un mesaj lui Putin

Mai multe surse citate de presa internațională susțin că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-ar fi invitat luna trecută la Kiev pe fostul proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovici, într-o încercare de a transmite un mesaj direct către președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Roman Abramovici | Foto – Profimedia Images

Potrivit sursei menționate, mesajul ar fi vizat deschiderea unor negocieri bilaterale directe, la mai bine de patru ani de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.

Rolul lui Abramovici în tentativele de mediere

Roman Abramovici a mai fost implicat în primele luni ale războiului în discuții între Moscova și Kiev, inclusiv în negocierile de la Istanbul din martie 2022. Ulterior, a participat la unele schimburi de prizonieri și la discuții legate de exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră.

Sursele citate susțin că Ucraina ar fi dorit să transmită prin el ideea că este pregătită pentru o întâlnire directă cu Putin, însă fără rezultate concrete în acest moment.

Poziția Moscovei: refuzul unei întâlniri directe

Vladimir Putin ar fi transmis recent, potrivit propriilor declarații, că nu vede utilitatea unei întâlniri directe cu liderul ucrainean. El a sugerat că o astfel de discuție ar avea sens doar dacă Ucraina ar accepta oprirea înaintării forțelor ruse.

Kremlinul nu a oferit un comentariu oficial privind episodul relatat, iar purtătorii de cuvânt ai lui Abramovici nu au răspuns solicitărilor de presă.

Tensiuni diplomatice

În paralel cu această tentativă neoficială, Zelenski a transmis recent o scrisoare deschisă lui Putin, în care a propus o încetare a focului și negocieri directe, dar a criticat totodată situația de pe front și dependențele Rusiei de parteneri externi.

În replică, Putin a catalogat tonul mesajului drept nepotrivit și a susținut că astfel de comunicări nu creează un cadru real pentru negocieri.

Discuții internaționale

La nivel european, există discuții privind desemnarea unui posibil emisar care să faciliteze dialogul cu Moscova, însă Rusia a semnalat rezerve față de majoritatea numelor vehiculate.

Putin a sugerat că eventualele discuții ar putea avea loc la nivelul ministerelor de externe sau al serviciilor de informații, fără implicarea directă a liderilor politici.

În acest moment, niciuna dintre părți nu confirmă existența unor negocieri directe active între Zelenski și Putin.

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