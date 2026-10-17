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G7 vrea să aloce 260 de milioane de euro Ucrainei pentru repararea reactorului avariat de la Cernobîl

G7 vrea să aloce 260 de milioane de euro Ucrainei pentru repararea reactorului avariat de la Cernobîl
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Țările din G7 intenționează să ofere Ucrainei 260 de milioane de euro pentru repararea structurii care protejează reactorul avariat de la centrala nucleară de la Cernobîl. Lucrările urgente sunt estimate la 500 de milioane de euro, iar Kievul speră să obțină restul banilor de la alți donatori.

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Cum a fost afectată structura New Safe Confinement de la Cernobîl de dronele rusești

Anunțul privind sprijinul financiar a fost făcut de ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal, pe platforma X, după o întâlnire a miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din țările G7, organizată la Bangkok, în Thailanda, în marja reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.

Potrivit oficialului ucrainean, repararea structurii de protecție va costa aproximativ 500 de milioane de euro. Ucraina speră să obțină finanțarea rămasă la o conferință a donatorilor care va avea loc la Paris, organizată de Ucraina și Franța, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

„Acesta este un pas important pentru restabilirea securității nucleare la centrala de la Cernobîl, afectată de atacul rusesc”, a declarat Șmîhal. Ministrul a mulțumit Franței și omologului său francez, Roland Lescure, pentru implicarea în obținerea sprijinului internațional.

Învelișul trebuia să reziste 100 de ani

Structura avariată este cunoscută sub numele de New Safe Confinement și acoperă reactorul numărul 4, distrus în accidentul nuclear din 1986. Construcția a fost proiectată să izoleze materialele radioactive și să ofere protecție timp de aproximativ 100 de ani.

Pe 14 februarie 2025, un atac cu dronă rusească a avariat învelișul și sisteme esențiale de protecție. Incidentul a ridicat noi îngrijorări privind siguranța nucleară în Ucraina, în condițiile războiului declanșat de Rusia.

G7 și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și a avertizat asupra riscurilor pentru siguranța nucleară provocate de atacul asupra centralei.

Rolul BERD și al donatorilor internaționali în finanțarea lucrărilor urgente

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare coordonează de mai multe decenii eforturile internaționale pentru menținerea siguranței la Cernobîl. Reprezentanța instituției în Ucraina a precizat că noile fonduri vor fi folosite pentru lucrările urgente la învelișul de protecție.

În iunie, guvernul ucrainean a alocat aproape 600 de milioane de grivne pentru funcționarea în siguranță a centralei și a zonei de excludere din jurul acesteia. Tot atunci, Norvegia a anunțat un ajutor de aproximativ 9,1 milioane de euro pentru repararea structurii de protecție a reactorului 4.

La începutul verii, o altă dronă rusească a lovit o clădire din zona de excludere de la Cernobîl, în apropierea instalației de depozitare a combustibilului nuclear uzat. Nivelul radiațiilor a rămas în limite normale, potrivit informațiilor publicate la acel moment.

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