O dronă rusească a lovit terenul Institutului pentru Cercetări Nucleare din Kiev pe 30 septembrie, unde se situează un reactor de cercetare, a raportat Inspectoratul de Reglementare Nucleară de Stat din Ucraina pe Telegram pe 1 octombrie.
Atacul a avut loc la 18:18, ora locală, și a declanșat un incendiu. Echipajele de pompieri au stins rapid focul, potrivit comunicatului citat de The Kyiv Independent.
Nicio persoană n-a fost rănită, iar reactorul de cercetare VVR-M și sistemele de siguranță n-au fost avariate, susțin autoritățile. Nivelul de radiații a rămas la nivel normal. Reactorul a fost oprit în februarie 2022, când miezul său a fost complet descărcat epntru a reduce riscul unui accident nuclear la începutul invaziei la scară largă a Rusiei,
Reactorul este în prezent utilizat pentru întreținerea sistemelor de siguranță, iar Institutul din cadrul Academiei Naționale de Științe a Ucrainei își desfășoară cercetări în fizica nucleară, energia atomică și radioecologia. Atacul cu drone de pe teritoriul Institutului de Cercetări Nucleare a fost un atac asupra unei instalații nucleare pașnice utilizate exclusiv în scopuri științifice și de cercetare”, a declarat autoritatea de reglementare.
Atacul asupra institutului din Kiev este cel mai recent incident care a pus în pericol o instalație nucleară ucraineană. Atacurile rusești au amenințat în mod repetat Centrala Nucleară de la Cernobîl și infrastructura care o alimentează cu electricitate.Cel mai recent incident de acest gen a avut loc în iunie 2026, când atacurile cu drone rusești au deteriorat o instalație de depozitare a combustibilului nuclear uzat de la Cernobîl.
Atacul a avut loc pe fondul unei creșteri accentuate a atacurilor rusești asupra Kievului și a altor orașe ucrainene în ultimele săptămâni. Rusia și-a intensificat utilizarea dronelor non-stop, atacând clădiri rezidențiale, afaceri, infrastructură de transport și alte situri civile. Două drone rusești au lovit, de asemenea,
Podul Sudic al Kievului pe 1 octombrie, în timp ce mașinile și un tren de metrou l-au traversau. Cu o zi mai devreme, Rusia a lansat primul său atac în masă asupra infrastructurii energetice a Kievului de la sezonul de încălzire precedent, provocând pene de curent de urgență în capitală și în alte regiuni.
Sursa Foto: Facebook