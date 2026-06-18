Germania trimite nave în Marea Roșie pentru o posibilă misiune în Strâmtoarea Ormuz

Germania a trimis două nave militare în Marea Roșie, ca parte a pregătirilor pentru o eventuală misiune de dragare a minelor în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a precizat că orice implicare depinde de aprobarea Iranului și a Omanului.

Posibilă misiune în Strâmtoarea Ormuz

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a confirmat că dragorul de mine Fulda și nava de aprovizionare Mosel se îndreaptă spre Marea Roșie, tranzitând Canalul Suez.

„În acest moment, dragătorul nostru de mine Fulda și nava de aprovizionare Mosel navighează prin Canalul Suez spre Marea Roșie”, a declarat el reporterilor la sosirea sa pentru o întâlnire cu omologii săi din NATO la Bruxelles.

Pistorius a subliniat că o eventuală participare la o misiune în regiune ar necesita acordul Iranului și Omanului, dar și depinde de evoluția discuțiilor dintre Teheran și Washington.

Acordul dintre SUA și Iran

Miercuri, 17 iunie, președintele american Donald Trump și președintele Iranului au semnat un acord menit să pună capăt războiului împotriva Iranului, Teheranul fiind de acord să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul unei ajutoare economice la scară largă.

Președintele SUA a semnat memorandumul de înțelegere în timpul cinei cu omologul său francez, Emmanuel Macron, de la Palatul Versailles.

„Tocmai l-am semnat”, a declarat Trump reporterilor la ieșirea din palat.

„M omentul să testăm implementarea acordului ”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, citat de agenția de știri de stat IRNA, a declarat că documentul „a fost finalizat cu semnăturile președinților”.

„Acum este momentul să testăm implementarea acordului”, a spus Baqaei.

Conform acordului, Washingtonul se angajează să renunțe imediat la sancțiunile petroliere care paralizează economia Iranului.

Și odată ce se va ajunge la un acord final privind programul nuclear al Republicii Islamice, Statele Unite vor facilita, de asemenea, eliberarea unui fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari susținut de națiunile regionale, se arată în acord.