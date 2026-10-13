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Zelenski raportează că șase instalații energetice ucrainene au fost bombardate de Rusia de când Trump a anunțat „armistițiul energetic”

Zelenski raportează că șase instalații energetice ucrainene au fost bombardate de Rusia de când Trump a anunțat „armistițiul energetic”
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Federația Rusă a bombardat șase instalații energetice din Ucraina, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat acordul energetic dintre Washington și Moscova, a spus Volodimir Zelenski. 

Deși acordul energetic urma să intre în vigoare imediat, președintele ucrainean a spus că Rusia a continuat să bombardeze stațiile de benzină, infrastructura energetică și alte instalații, potrivit BBC.

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O pană de curent s-a produs în orașul Izyum după ce Rusia a lovit rețelele electrice, a transmis agenția de știri Ukrinform. Peste noapte a fost lovită și infrastructura feroviară din vestul Ucrainei.  33 de oameni au fost răniți în urma bombardamentelor ruse.

De asemenea, Vitali Klitschko, primarul Kievului, a postat pe Telegram o filmare cu o dronă care a lovit un bloc de apartamente din districtul Darnitsikii. Mai multe mașini au luat foc. 11 persoane au fost rănite și una a fost ucisă în urma bombardamentului rus.

Luni, operatorul energetic Ukrenergo a raportat întreruperi de curent electric în Harkiv, Donețk și Zaporojie ca urmare a avarierii echipamentului energetic după atacurile ruse.

Zelenski a scris pe X că atacurile demonstrează că Rusia nu este dispusă să accepte un armistițiu energetic.

„Noi nu atacăm, dar Rusia ne atacă stațiile de benzină, infrastructura energetică și alte instalații. Cred că acesta a fost răspunsul lui Putin la președintele Trump”, a spus Zelenski către Fox News.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a precizat că Ucraina nu merită „răgazul” pe care l-ar aduce o posibilă încetare a focului.

Sursa Foto: Facebook

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