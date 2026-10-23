Grecia a adoptat legea care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Data la care intră în vigoare interdicția

Parlamentul Greciei a adoptat oficial legea care interzice utilizarea platformelor de socializare de către copiii cu vârsta sub 15 ani, anunță presa elenă. Noua reglementare plasează Grecia printre primele țări din Uniunea Europeană care impun o astfel de restricție de vârstă în spațiul digital.

Principalul scop al acestei legi este protejarea minorilor împotriva utilizării excesive a internetului, care atrage după sine riscuri legate de sănătatea mintală și hărțuire. Până la data de 1 ianuarie 2027, rețelele de socializare sunt obligate astfel să implementeze metode de verificare a vârstelor utilizatorilor.

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Proiectul de lege a fost promovat intens de guvernul elen și votat de partidul de guvernământ (Noua Democrație). Partidele de opoziție au avut însă poziții diferite. PASOK s-a abținut, deoarece a propus o interdicție totală doar pentru copiii sub 13 ani și control parental pentru intervalul 13-14 ani. În același timp, formațiunile politice SYRIZA și KKE au votat împotrivă.

Atât premierul, cât și miniștrii greci, au susținut că statul are „datoria de a proteja copilăria” în fața pericolelor digitale deoarece inacțiunea ar fi fost o greșeală majoră în contextul actualelor crize de sănătate mintală în rândul tinerilor.

Ministrul guvernării digitale și al inteligenței artificiale, Dimitris Papastergiou, a apărat măsura, pe care a calificat-o drept o intervenție necesară și proporțională, compatibilă cu legislația europeană.

„Ar fi fost foarte ușor să nu facem absolut nimic astăzi și să așteptăm legea europeană perfectă. Însă problema este aici. Copiii se cufundă în fiecare zi în internet și cred că un guvern responsabil trebuie să facă ceva”, a spus Papastergiou.

Începând cu 1 ianuarie 2027, platformele vor trebui să verifice dacă utilizatorii au împlinit vârsta de 15 ani și să împiedice accesul celor care nu au atins acest prag. Printre serviciile vizate se numără Facebook, Instagram și TikTok, însă domeniul exact de aplicare depinde de definiția legală a rețelelor sociale.

Pentru verificarea vârstei ar putea fi utilizate instrumente digitale precum Kids Wallet și Gov.gr Wallet. Potrivit ministrului, platformele vor putea primi doar confirmarea dacă utilizatorul are peste sau sub 15 ani, fără să primească data exactă a nașterii acestuia. Proiectul nu prevede o excepție care să permită accesul copiilor sub limita stabilită cu acordul părinților.