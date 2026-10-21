Italia suspectează că Rusia a pus paie pe foc la protestele violente din Milano. Guvernul lui Meloni a lansat o anchetă oficială

Guvernul italian a lansat o investigație oficială pentru a stabili dacă actori externi, în special agenți ruși, au contribuit la coordonarea și alimentarea revoltelor violente care au zguduit Milano și alte mari orașe europene, relatează Bloomberg.

Anunțul vine în contextul unor proteste masive izbucnite din cauza creșterii costului vieții și a prețurilor la combustibili, manifestații care au degenerat rapid în acte de vandalism, jafuri și confruntări violente cu forțele de ordine. Nivelul de violență și coordonarea aparentă a unora dintre atacuri i-au determinat pe oficiali să se întrebe dacă nu cumva ar putea fi vorba de mai mult decât o expresie spontană a furiei.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Evenimentele de la Milano și din alte părți ale Italiei sunt fundamental diferite de cele observate în alte perioade”, a declarat ministrul Apărării, Guido Crosetto, la un eveniment organizat marți la Roma. „Sunt produsul a ceea ce eu numesc «război hibrid», pe care cineva îl introduce în țările noastre cu ajutorul unor instrumente neconvenționale numite TikTok, rețele sociale și YouTube, fără ca Occidentul să-și dea seama sau să reacționeze”.

Serviciile de securitate analizează rețelele sociale, în special conturile de extremă dreapta și cele pro-ruse de pe platforme precum X și Telegram, unde mesajele despre violențe și știrile false au fost distribuite masiv pentru a amplifica furia publică.

Între timp, guvernul lui Meloni a anunțat măsuri menite să stopeze noi violențe, pe fondul îngrijorărilor legate de o nouă rundă de demonstrații programate pentru weekendul următor. La Milano, unde protestele au fost deosebit de violente, guvernul intenționează să desfășoare 500 de militari până la sfârșitul anului.

Protestele din Italia au cuprins atât nordul, cât și sudul țării, fiind declanșate de studenți, fermieri și transportatori. În Milano, centrul istoric al orașului a fost transformat în teatru de război. Vitrinele magazinelor de lux au fost sparte, s-au produs jafuri și s-au incendiat bunuri.

Suspiciunile guvernului italian sunt alimentate și de un scandal recent de spionaj. În luna iulie, autoritățile italiene au destructurat o rețea de spionaj a GRU la Roma. Doi foști ofițeri italieni au fost arestați pentru că ofereau informații clasificate, inclusiv despre sistemele de apărare antiaeriană trimise Ucrainei.