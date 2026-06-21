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Guvernul britanic, sub presiune: Se înmulțesc indiciile că prim-ministrul Starmer ar putea prezenta un plan de demisie chiar luni. Cine i-ar lua locul

Melania Agiu
Guvernul britanic, sub presiune: Se înmulțesc indiciile că prim-ministrul Starmer ar putea prezenta un plan de demisie chiar luni. Cine i-ar lua locul
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Guvernul britanic se află în pragul colapsului. Tot mai multe surse politice indică faptul că prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, va anunța, luni, un plan clar de demisie.

Ziarul britanic „Observer” a relatat, încă de seara trecută, că se așteaptă ca prim-ministrul Keir Starmer să demisioneze luni și să stabilească un calendar pentru plecarea sa, transmite Reuters. Presiunea asupra lui Starmer s-a accentuat brusc vineri, când rivalul său, Andy Burnham, a câștigat un mandat în parlament care i-ar permite să lanseze o provocare oficială pentru preluarea conducerii partidului Laburist.

Sir Keir Starmer a insistat întotdeauna că nu va renunța și că va lupta împotriva oricărei contestații la conducere. Însă atmosfera din cadrul guvernului britanic s-a schimbat în ultimele 48 de ore.

Rezultatul alegerilor parțiale din Makerfield pare să fie picătura care va umple paharul.

Victoria zdrobitoare obținută de Andy Burnham în alegerile parțiale din Makerfield îl readuce pe acesta în Parlamentul britanic și îl poziționează ca principalul rival intern al lui Keir Starmer. Pentru actualul premier laburist, acest succes reprezintă o amenințare majoră la adresa mandatului său, punând o presiune enormă pe fondul erodării imaginii sale.

Duminică, vorbind în numele guvernului, Peter Kyle, ministrul pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială din Marea Britanie, a refuzat să comenteze planurile specifice ale lui Starmer, dar a afirmat că prim-ministrul este conștient de „realitățile politice” și va face ceea ce este mai bine pentru țară.

„Nu vreau să vin aici și să mă prefac că nu există niciun proces, că nu există forțe care îl contestă pe prim-ministru în calitate de lider – este clar că așa stau lucrurile”, a declarat el în cadrul emisiunii „Sunday with Laura Kuenssberg” de la BBC.

Prim-ministrul și aliații săi au insistat timp de câteva săptămâni, înainte de alegerile parțiale din Makerfield, în urma cărora Burnham și-a asigurat revenirea la Westminster, că vor riposta la orice încercare de a-i contesta conducerea, fie că ar veni din partea lui Burnham, fie din partea oricui altcuiva.

Kyle a spus că a discutat îndelung cu Starmer vineri. „A dat dovadă de o mare atenție față de interesele țării, iar în cadrul acelei conversații mi-a spus în repetate rânduri și mi-a cerut sfatul cu privire la ceea ce cred eu că își dorește țara în acest moment, în circumstanțele actuale.”

Refuzând să dezvăluie ce sfat i-a dat, Kyle a spus despre Partidul Laburist: „Suntem un grup unit de oameni și ne confruntăm acum cu o perioadă de incertitudine politică, iar noi trebuie să găsim o cale de a trece peste aceasta, punând țara pe primul loc. Asta încercăm să facem.”

Ministrul de externe îi cere lui Starmer să demisioneze – Sky News

Potrivit rapoartelor Sky News, Yvette Cooper i-a spus lui Keir Starmer că trebuie să demisioneze. Se pare că ministrul de Externe – unul dintre cei mai înalți demnitari din cabinetul lui Starmer – i-a transmis acest mesaj prim-ministrului în privat, în cursul weekendului.

Starmer se află în prezent departe de Downing Street, la reședința de la țară a prim-ministrului, Chequers, împreună cu soția și copiii săi.

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