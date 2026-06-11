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Nouă lovitură pentru Keir Starmer: Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a demisionat

Melania Agiu
Nouă lovitură pentru Keir Starmer: Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a demisionat
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John Healy și-a prezentat, joi, demisia din funcția de ministru britanic al Apărării, după ce l-a acuzat pe premierul Keir Starmer că neglijează forțele armate britanice.

În scrisoarea sa adresată prim-ministrului Keir Starmer, John Healy declară că demisionează din cauza cheltuielilor pentru apărare pe care le-a solicitat și care nu au fost aprobate de Starmer și de Trezorerie, acuzând guvernul că nu acordă armatei banii de care are nevoie. Fostul ministru a avertizat că era obligat să ia decizii care ar putea expune trupele la un risc mai mare și „ar face țara mai puțin sigură”.

Potrivit The Sun, demisia survine în urma unei dispute aprige privind mult-așteptatul Plan de investiții în apărare al Partidului Laburist și suma pe care miniștrii guvernului Starmer erau dispuși să o aloce pentru acesta.

Healey a declarat că pachetul care i-a fost înmânat săptămâna aceasta „este cu mult sub nivelul necesar” pentru a răspunde nevoilor armatei britanice, în contextul în care amenințările din partea Rusiei continuă să crească.

Într-o critică directă la adresa prim-ministrului și a ministrului de Finanțe Rachel Reeves, el a scris: „Dumneavoastră nu ați fost în măsură, iar Ministerul de Finanțe nu a dorit să aloce resursele de care națiunea are nevoie pentru a apăra țara în acest moment de amenințări crescânde.”

„Fără un plan de investiții în apărare (DIP) care să răspundă în acest mod provocărilor actuale, sunt nevoit să iau decizii care ar reduce gradul de pregătire al forțelor noastre și ar spori riscul la care este expus personalul aflat în misiuni, ceea ce ar putea face ca țara să devină mai puțin sigură.”

Unul dintre liderii de seamă ai Partidului Laburist a făcut referire și la propria avertizare a lui Sir Keir, potrivit căreia Rusia ar putea fi în măsură să atace NATO până în 2030.

Plecarea lui Healy este prima lovitură majoră dată guvernului Starmer la nivelul miniștrilor de rang înalt, iar specialiștii se așteaptă ca aceasta să declanșeze o nouă dezbatere politică cu privire la disponibilitatea Marii Britanii de a gestiona resursele necesare pentru a-și îndeplini angajamentele față de NATO și a satisface cerințele tot mai mari de securitate.

John Healy preluase Ministerul Apărării după victoria alegerilor laburiste din iulie 2024 și era considerat una dintre cele mai experimentate personalități guvernamentale în materie de apărare și securitate națională.

Până în prezent, Downing Street nu i-a anunțat succesorul lui Healy.

Sursă galerie foto: Mediafax

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