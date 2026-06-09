Guvernul din Afganistan le-a interzis funcționarilor guvernamentali utilizarea smartphone-urilor

Liderul talibanilor, Haibatullah Akhundzada, a impus o interdicție privind utilizarea smartphone-urilor de către membrii talibanilor și funcționarii guvernamentalim potrivit NEXTA.

Afganistanul a interzis utilizarea parțială a smartphone-urilor

Tribunalele militare au anunțat ordinul și, potrivit unor informații, sunt pregătite să îi tragă la răspundere pe cei care îl încalcă.

Instituțiile au fost însărcinate să asigure „respectarea deplină a ordinului și să ofere conducerii talibane garanții privind punerea sa în aplicare”.

În plus, a fost întocmită o listă specială care conține numele, funcția, locul de muncă, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecărei persoane aflate sub supraveghere.

Restricții privint utilizarea smartphone-urilor

Cu câteva zile în urmă, Ministerul Educației al guvernului taliban a interzis elevilor să aducă smartphone-uri la școală. Anterior, ministrul Învățământului Superior a calificat smartphone-urile drept „unul dintre cei trei dușmani principali ai musulmanilor”.

În octombrie 2025, el a informat universitățile și instituțiile de învățământ că utilizarea smartphone-urilor este interzisă în timpul programului de lucru și în campusurile universitare și că numai rectorii și directorii centrelor de învățământ pot utiliza dispozitive mobile, potrivit Afghanistan International.

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