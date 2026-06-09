Guvernul din Afganistan le-a interzis funcționarilor guvernamentali utilizarea smartphone-urilor

Liderul talibanilor, Haibatullah Akhundzada, a impus o interdicție privind utilizarea smartphone-urilor de către membrii talibanilor și funcționarii guvernamentalim potrivit NEXTA.
Tribunalele militare au anunțat ordinul și, potrivit unor informații, sunt pregătite să îi tragă la răspundere pe cei care îl încalcă.
Instituțiile au fost însărcinate să asigure „respectarea deplină a ordinului și să ofere conducerii talibane garanții privind punerea sa în aplicare”.
În plus, a fost întocmită o listă specială care conține numele, funcția, locul de muncă, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecărei persoane aflate sub supraveghere.
Cu câteva zile în urmă, Ministerul Educației al guvernului taliban a interzis elevilor să aducă smartphone-uri la școală. Anterior, ministrul Învățământului Superior a calificat smartphone-urile drept „unul dintre cei trei dușmani principali ai musulmanilor”.
În octombrie 2025, el a informat universitățile și instituțiile de învățământ că utilizarea smartphone-urilor este interzisă în timpul programului de lucru și în campusurile universitare și că numai rectorii și directorii centrelor de învățământ pot utiliza dispozitive mobile, potrivit Afghanistan International.