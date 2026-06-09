Trump neagă că ar fi fost huiduit la finala NBA de la Madison Suquare Garden: „Au fost ovații”

La finala Asociației Naționale de Baschet (NBA) de la Madison Square Garden din New York, președintel SUA a fost huiduit pe durata intonării imnului.

Huiduielile au izbucnit când Donald Trump, care urmărea meciul dintr-o lojă VIP, a apărut pe ecranul gigant al arenei. Președintele a făcut un salut milităresc pe durata intonării imnului, în timp ce mai mulți spectatori l-au huiduit.

Trump spune că huiduielile au fost „ovații”

În interviul pentru C-SPAN, președintele respinge informația că ar fi fost huidui și declară că a fost ovaționat.

„Mi s-a părut foarte bine. Cu siguranță uimitor. În mare parte ovații. A fost zgomotos. Foarte entuziast.”

O filmare cu momentul când președintele ațipește pe durata meciului a fost distribuită la scară largă pe rețelele de socializare.

Sursa Foto: Hepta

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