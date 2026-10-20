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Presa internațională, cu ochii pe învestirea noului guvern al României. Ce scriu publicațiile străine despre noul executiv condus de Luca Niculescu

Presa internațională, cu ochii pe învestirea noului guvern al României. Ce scriu publicațiile străine despre noul executiv condus de Luca Niculescu
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Vestea învestirii guvernului Luca Niculescu a ajuns și peste hotare, acolo unde marile publicații au scris despre finalul unei crize politice de 168 de zile care a amenințat stabilitatea financiară a țării. Publicațiile majore și agențiile de presă străine, precum Bloomberg, Politico, Financial Times, Washington Post sau TASS, s-au concentrat pe încercările eșuate de a numi un nou premier, pe provocările cu care Luca Niculescu se va confrunta, dar și pe profilul său profesional.

Presa internațională îl descrie pe Luca Niculescu drept „un diplomat de rang înalt” și a ținut să sublinieze activitatea sa ca ambasador al României în Franța și rolul de coordonator al procesului de aderare al țării la OCDE. În acest context, absența unei afilieri politice este văzută ca un avantaj într-un peisaj politic fragmentat.

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Publicația Politico a catalogat din start misiunea lui Niculescu ca fiind una extrem de dificilă deoarece noul premier a fost numit cu scopul de a găsi o cale de compromis și de a asigura o majoritate stabilă într-un Parlament marcat de dispute. De asemenea, publicația a subliniat că această numire a fost făcută sub amenințarea alegerilor anticipate, care ar fi putut duce la o creștere a popularității partidului AUR.

Politico subliniază, în același timp, importanța României în zona de sud-est a Europei și rolul pe care aceasta îl joacă în NATO, fiind gazda unei importante baze militare (Kogălniceanu) și a scutului antirachetă de la Deveselu.

Noul acord care menține guvernul pe linia de plutire expiră în șase luni, iar partidele vor trebui să îl renegocieze, neexistând încă un acord cu privire la ce urmează. În toată această perioadă, PSD va încerca să adopte un nou buget pentru anul 2027 axat pe investiții, a declarat Sorin Grindeanu într-un interviu acordat pentru Politico Playbook Capitals.

„România are nevoie de un plan de redresare economică, nu de austeritate”, a spus Grindeanu. „Prioritățile noastre sunt protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea afacerilor, repornirea investițiilor publice și îmbunătățirea serviciilor publice esențiale.”

Agenția Reuters a pus accentul pe implicațiile economice ale blocajului politic din România. În același timp, Luca Niculescu are sarcina grea de a rezolva problemele economice ale țării, în timp ce analiștii politici sunt de părere că guvernul său va fi de scurtă durată. Acesta trebuie să încerce să facă reduceri suplimentare la unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, în timp ce va elimina taxele suplimentare pe cifra de afaceri pentru companii sau majorarea economiilor.

Washington Post notează că România se confruntă cu o perioadă lungă de instabilitate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Țara se confruntă, scrie WP, la fel ca restul publicațiilor străine, cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, cu o inflație rampantă și cu o recesiune tehnică. Cotidianul american notează, de asemenea, că votul de învestire al lui Luca Niculescu ar fi fost ultimul înaintea organizării unor alegeri anticipate, în condițiile în care războiul dintre Rusia și Ucraina amenință granița țării.

Agenția rusă de presă TASS notează că, în ciuda consensului între PSD și PNL pentru învestirea noului executiv, liberalii vor rămâne în opoziție și vor susține doar proiectele de lege care se aliniază cu politica partidului. În același timp, partidele AUR și USR au renunțat să sprijine guvernul Niculescu și au cerut alegeri anticipate.

TASS amintește și de liniile roșii trasate de Nicușor Dan pentru noul cabinet: menținerea orientării pro-occidentale a României și îndeplinirea obligațiilor financiare ale țării. Prin urmare, AUR, care este considerat un partid extremist, nu poate fi asociat la guvernare deoarece ar transmite un mesaj nefavorabil către investitorii externi.

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