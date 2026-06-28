Imagini cu „cascadoria” periculoasă a unor bărbați pe o ambarcațiune mică. La ce au fost martori locuitorii Stockholmului

Locuitorii Stockholmului au asistat la un moment ieșit din comun pe unul dintre canalele orașului. Un grup de bărbați aflați la bordul unei ambarcațiuni de mici dimensiuni a început să o balanseze intenționat dintr-o parte în alta, în timp ce unul dintre ei s-a cățărat în vârful catargului.

Incidentul care putea avea urmări grave

Imaginile surprind o ambarcațiune cu mai mulți bărbați la bord, aflată în apropierea unui debarcader din Stockholm. Unul dintre aceștia se află în vârsul catargului, în timp ce ceilalți încep să își mute greutatea sincronizat, făcând barca să se încline puternic când într-o parte, când în cealaltă.

Pe măsură ce balansul devine tot mai amplu, ambarcațiunea pare din ce în ce mai instabilă.

În scurt timp, ambarcațiunea începe să se scufunde, iar bărbații sunt nevoiți să sară în apă pentru a evita să fie prinși sub aceasta.

Întreaga scenă se desfășoară în fața zecilor de persoane aflate pe debarcader și pe terasa unei clădiri din apropiere, multe dintre ele urmărind cu atenție și filmând momentul.