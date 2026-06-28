Prima pagină » Știri externe » Imagini cu „cascadoria” periculoasă a unor bărbați pe o ambarcațiune mică. La ce au fost martori locuitorii Stockholmului

Imagini cu „cascadoria” periculoasă a unor bărbați pe o ambarcațiune mică. La ce au fost martori locuitorii Stockholmului

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Locuitorii Stockholmului au asistat la un moment ieșit din comun pe unul dintre canalele orașului. Un grup de bărbați aflați la bordul unei ambarcațiuni de mici dimensiuni a început să o balanseze intenționat dintr-o parte în alta, în timp ce unul dintre ei s-a cățărat în vârful catargului.

Incidentul care putea avea urmări grave

Imaginile surprind o ambarcațiune cu mai mulți bărbați la bord, aflată în apropierea unui debarcader din Stockholm. Unul dintre aceștia se află în vârsul catargului, în timp ce ceilalți încep să își mute greutatea sincronizat, făcând barca să se încline puternic când într-o parte, când în cealaltă.

Pe măsură ce balansul devine tot mai amplu, ambarcațiunea pare din ce în ce mai instabilă.

În scurt timp, ambarcațiunea începe să se scufunde, iar bărbații sunt nevoiți să sară în apă pentru a evita să fie prinși sub aceasta.

Întreaga scenă se desfășoară în fața zecilor de persoane aflate pe debarcader și pe terasa unei clădiri din apropiere, multe dintre ele urmărind cu atenție și filmând momentul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Păcură reapare pe litoralul Bulgariei. Suspiciuni privind „flota fantomă” a Rusiei
13:34
Păcură reapare pe litoralul Bulgariei. Suspiciuni privind „flota fantomă” a Rusiei
FLASH NEWS FT: Google a limitat accesul Meta la modelele AI Gemini din cauza constrângerilor de capacitate
12:44
FT: Google a limitat accesul Meta la modelele AI Gemini din cauza constrângerilor de capacitate
FLASH NEWS Julia Letlow, susținută de Donald Trump, câștigă alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Louisiana
12:02
Julia Letlow, susținută de Donald Trump, câștigă alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Louisiana
FLASH NEWS Reuters: Coreea de Sud și Japonia reafirmă obiectivul denuclearizării Peninsulei Coreene
11:13
Reuters: Coreea de Sud și Japonia reafirmă obiectivul denuclearizării Peninsulei Coreene
VIDEO Atacuri aeriene rusești cu rachete balistice și drone asupra Kievului, Cernihivului și regiunii Dnipropetrovsk. Șase persoane au fost rănite
10:15
Atacuri aeriene rusești cu rachete balistice și drone asupra Kievului, Cernihivului și regiunii Dnipropetrovsk. Șase persoane au fost rănite
ANALIZA de 10 Revine cursa înarmărilor din Războiul Rece? Racheta balistică intercontinentală Sarmat, „Fiul lui Satan”, asul prin care Rusia vrea să distrugă apărarea antirachetă a SUA
10:00
Revine cursa înarmărilor din Războiul Rece? Racheta balistică intercontinentală Sarmat, „Fiul lui Satan”, asul prin care Rusia vrea să distrugă apărarea antirachetă a SUA
Mediafax
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
Digi24
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman
Mediafax
Director CNAIR: Nivel insuficient de mobilizare pe șantierele unui lot al A0 Nord
Click
Monica Anghel, critică dură la adresa industriei muzicale. O singură artistă a impresionat-o cu adevărat: „Este la alt nivel”
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Înotul în ape naturale: libertate sau responsabilitate?
EXCLUSIV Operațiunea digitală „Susțin Ilie Bolojan” merge la turație maximă. Grupuri cu zeci de mii de membri și-au schimbat numele. După susținerea pentru Orban, Nicuşor Dan sau lupta pentru “Europa liberă”, acum susţin Ilie Bolojan și atacă în toate direcțiile. Inclusiv premierul desemnat Veștea se plângea de atacurile boților
13:38
Operațiunea digitală „Susțin Ilie Bolojan” merge la turație maximă. Grupuri cu zeci de mii de membri și-au schimbat numele. După susținerea pentru Orban, Nicuşor Dan sau lupta pentru “Europa liberă”, acum susţin Ilie Bolojan și atacă în toate direcțiile. Inclusiv premierul desemnat Veștea se plângea de atacurile boților
REACȚIE Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu va obține învestirea Guvernului cu o „majoritate fragilă”: Toți caută o ieșire din această situație
13:31
Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu va obține învestirea Guvernului cu o „majoritate fragilă”: Toți caută o ieșire din această situație
INEDIT Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu președintele Poloniei, la care a participat și Mirabela Grădinaru. În imaginile publicate de Administrația Prezidențială carnețelul a fost „interzis”
13:22
Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu președintele Poloniei, la care a participat și Mirabela Grădinaru. În imaginile publicate de Administrația Prezidențială carnețelul a fost „interzis”
OPINIE Sebastian Ghiță prezintă primul sondaj de opinie din criza politică. AUR ar avea susținere de aproape 50%, Bolojan de 14%. Cum stă PSD
13:06
Sebastian Ghiță prezintă primul sondaj de opinie din criza politică. AUR ar avea susținere de aproape 50%, Bolojan de 14%. Cum stă PSD
METEO Cât durează codul roșu de caniculă. Meteorologii anunță ploi
13:02
Cât durează codul roșu de caniculă. Meteorologii anunță ploi
INEDIT Ce este peștele-iepure și de unde vine
13:00
Ce este peștele-iepure și de unde vine

Cele mai noi

Trimite acest link pe