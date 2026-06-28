Păcură reapare pe litoralul Bulgariei. Suspiciuni privind „flota fantomă” a Rusiei

Pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, depunerile de păcură și reziduuri petroliere continuă să fie semnalate în mod repetat, în special în zonele Rezovo, Sinemoreț, Lozenets, Arkutino și Kamchia. Fenomenul persistă chiar și după intervențiile de curățare, iar localnicii spun că materialul revine frecvent pe aceleași plaje.

Primele semnalări au apărut în jurul datei de 18 iunie, când voluntari și locuitori au observat acumulări importante de substanță neagră și lipicioasă pe plajele Silistar și Veleka, în apropiere de Sinemoreț.

„Acum două zile făceam curățenie aici, iar noaptea trecută marea a adus din nou păcură la mal”, a declarat voluntara Iva Yancheva pentru publicația bulgară svobodnatochka.bg, citată de Novinite.

Autoritățile exclud existența unei surse active de poluare

În ceea ce privește sursa fenomenului, autoritățile bulgare susțin că nu există indicii privind o poluare activă în largul mării. Ministerul Mediului a anunțat că a primit zeci de sesizări și a dispus controale în teren, în urma cărora inspectorii au confirmat prezența depunerilor de păcură și a altor reziduuri petroliere pe mai multe plaje. Administratorii acestora și autoritățile locale au fost obligați să intervină pentru curățarea zonelor afectate.

Totodată, au fost prelevate probe din apa mării pentru analize privind prezența produselor petroliere și a altor substanțe poluante.

Potrivit Administrației Maritime, nu există în prezent indicii ale unei surse active de poluare pe mare. Instituția consideră că reziduurile provin din depuneri mai vechi de produse petroliere și deșeuri aflate pe fundul mării, care au fost ridicate de valuri și vânt puternic și aduse la țărm.

Cu toate acestea, Ministerul Mediului a precizat că datele preliminare indică o posibilă legătură cu activitatea unor nave, iar Administrația Maritimă continuă verificările pentru identificarea sursei contaminării.

Greenpeace: „Dacă poluarea este veche, când s-a produs?”

Organizația Greenpeace Bulgaria contestă această interpretare și solicită o anchetă mai amplă. Reprezentantul organizației, Hristo Panchev, afirmă că rămân întrebări fără răspuns.

„Dacă poluarea este veche, când s-a produs și de ce nu a fost identificată la timp?”, a declarat acesta pentru Novinite.

Greenpeace susține că una dintre ipotezele posibile este că reziduurile provin de la nave care deversează ilegal deșeuri petroliere în mare sau de la petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, utilizată pentru transportul petrolului în ciuda sancțiunilor internaționale.

Sunt analizate imagini din satelit

În paralel, organizația analizează imagini din satelit care indică mai multe pete suspecte în Marea Neagră, inclusiv în zona în care a fost identificat petrolierul Kairos, navă aflată sub sancțiuni și abandonată în apropierea coastelor Bulgariei la sfârșitul anului 2025.

Greenpeace subliniază însă că imaginile din satelit nu sunt suficiente pentru stabilirea responsabilității și cere efectuarea de analize chimice ale reziduurilor, precum și verificări ale navelor care au tranzitat zona.