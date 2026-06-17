Imagini cu un puternic impact emoțional. Oameni salvați dintr-un avion în flăcări, după ce aeronava s-a prăbușit pe o autostradă din Texas

Un avion de mici dimensiuni, de tip Business Jet, cu șase persoane la bord, s-a prăbușit pe o autostradă din sudul Texasului, relatează Fox News și CNN. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite în urma prăbușirii aeronavei pe autostrada Loop 20 din Laredo, ceea ce a blocat traficul în ambele sensuri și a împrăștiat resturi pe mai multe benzi de circulație.

Sursă video: X/@revistacodigo21

În imaginile care circulă pe rețelele de socializare aeronava apare în flăcări, în timp echipele de salvare și trecătorii încearcă să spargă geamurile pentru a ajuta pasagerii blocați. Patru persoane sunt observate în timp ce ies din avion pe picioarele lor. Avionul este răsturnat pe o parte și pare că s-a izbit de o barieră de protecție de pe autostradă. Coada pare și ea să fi fost smulsă din fuselaj.

Avionul s-a prăbușit la scurt timp după ora locală 22:00, potrivit lui Jose Baeza, anchetator în cadrul Departamentului de Poliție din Laredo. Baeza a mai precizat că un vehicul aflat în mișcare pe autostradă a fost lovit de aeronavă. Nu a fost clar dacă persoana care și-a pierdut viața se afla în aeronavă sau la sol, în vehiculul lovit.

Potrivit autorităților, cinci polițiști care au intervenit la fața locului au fost transportați la spital din cauza inhalării de fum.

Conform datelor furnizate de FlightAware, aeronava implicată în incident era un avion cu două motoare de tip Cessna Citation Latitude. Aeronava a decolat de pe Aeroportul Internațional Los Cabos din Mexic la ora locală 18:19.

NetJets a declarat într-un comunicat că accidentul a implicat una dintre aeronavele sale.

Până în momentul de față cauza prăbușirii nu a fost dezvăluită.

Directorul Aeroportului Internațional Laredo, Gilberto Sanchez, a declarat că aeronava a suferit o defecțiune mecanică înainte de a se prăbuși. Poliția nu a dezvăluit identitățile celor șase persoane aflate la bord sau starea răniților. Avionul era de Tip Business Jet și se presupune că transporta oameni de afaceri. Victimele au fost transportate la un spital local, a declarat Baeza pentru CNN.

Trei avioane prăbușite în SUA, în patru zile

Acesta este al doilea incident aviatic în decurs de o săptămână în SUA. Luni noaptea, opt persoane, inclusiv doi angajați Boeing, au murit după ce un bombardier B-52 al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit imediat după decolarea de la baza Edwards din California. Aeronava participa la o misiune de testare.

Duminică, un alt avion s-a prăbușit în apropierea unui aeroport din Missouri, SUA. Pilotul și cei 11 pasageri aflați la bord și-au pierdut viața. Autoritățile au precizat că nouă dintre victime erau parașutiști cu experiență, în timp ce alte două persoane urmau să efectueze salturi în tandem.