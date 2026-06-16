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Tragedie la o bază militară din SUA: un bombardier B-52 s-a prăbușit la câteva secunde după decolare. Opt persoane și-au pierdut viața

Ionuț Stan
Bombardier B-52 - Foto: Facebook
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Opt persoane, inclusiv doi angajați Boeing, au murit după ce un bombardier B-52 al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit imediat după decolarea de la baza Edwards din California. Aeronava participa la o misiune de testare.

O tragedie aviatică zguduie armata americană, după ce un bombardier B-52 Stratofortress s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Baza Aeriană Edwards, situată în sudul Californiei. Accidentul s-a produs în jurul orei locale 11:20, în timpul unei misiuni de testare de rutină. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de un nor uriaș de fum negru, vizibil de la mare distanță, scrie DailyMail.

„Astăzi, baza aeriană Edwards a fost lovită de o tragedie teribilă şi am pierdut opt americani minunaţi”, a declarat colonelul James Hayes, comandantul bazei. El a precizat că la bord se aflau militari, angajați civili ai administrației și contractori ai guvernului federal.

Foto: X/@theinformant_x

Foto: X/@theinformant_x

Potrivit autorităților militare, primele evaluări au indicat că accidentul nu a lăsat niciun supraviețuitor.

Aeronava participa la un program de modernizare

Colonelul Hayes a explicat că bombardierul B-52 era implicat într-un program de sprijin pentru modernizarea sistemelor radar ale bazei Edwards. Aeronava s-a prăbușit imediat după desprinderea de pe pistă și a fost cuprinsă de flăcări.

„După analizarea imaginilor iniţiale, incidentul a fost considerat un accident irecuperabil şi fără şanse de supravieţuire”, a precizat oficialul militar.

Foto: X/@IsraelSpoofX

Operațiunile bazei au fost suspendate temporar, iar zona accidentului a fost izolată pentru desfășurarea investigațiilor. Cauza prăbușirii nu este cunoscută în acest moment. Primele investigații tehnice sunt estimate să dureze aproximativ 30 de zile, însă analiza completă a circumstanțelor accidentului ar putea continua mai mult de șase luni.

Într-un comunicat, Boeing a confirmat că doi dintre angajații companiei se aflau la bordul aeronavei. Reprezentanții gigantului aerospațial au transmis că sunt în contact direct cu familiile victimelor, însă au refuzat să ofere alte detalii despre incident.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a reacționat pe platforma X, unde a descris tragedia drept „un incident tragic” și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și comunității militare de la Edwards.

Bombardierul B-52 Stratofortress este unul dintre cele mai cunoscute avioane din arsenalul american. Folosit încă din anii 1950, aparatul este supranumit „BUFF”, o prescurtare devenită celebră în aviația militară americană.

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