Imperiul de abuz al lui Andrew Tate. Cum figura emblematică a „manosferei” și-a clădit o avere și a devenit o forță politică prin exploatarea femeilor

The New Yorker pregătește o investigație amplă despre Andrew Tate, intitulată „O rețea de abuzuri”, care urmează să apară în ediția tipărită din 15 iunie 2026. Articolul face parte dintr-un dosar jurnalistic extins despre modul în care frații Andrew și Tristan Tate și-au construit influența și afacerile în zona „manosferei” online.

Andrew Tate este descris ca fost kickboxer devenit influencer global, cunoscut pentru mesajele sale despre „masculinitate”, succes financiar și relații de putere, care au atras milioane de urmăritori. În paralel, investigația reia contextul deja cunoscut: anchetele din România și Marea Britanie, acuzațiile de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, toate negate de Tate.

Ce aduce nou investigația

Existența unor mesaje interne și conversații din „War Room” în care Andrew Tate, în schimbul unei taxe de aproximativ opt mii de dolari pe an, promitea să „elibereze bărbatul modern din închisoarea impusă de societate”.

Membrii învățau cum să recruteze femei pentru „sclavie sexuală” printr-o serie de tutoriale pe care Tate le numea „doctoratul” său, sau „Diploma de proxenet”. El o folosise pe Pencov ca exemplu didactic, relatând despre subjugarea ei prin intermediul aplicației de mesagerie securizată Telegram. „Am făcut asta cu peste 100 de fete”, le-a spus el membrilor. „Sună aproape diabolic. Dar nu sunt. Sunt un păstor. Conduc oile.”

Andrew a vorbit deschis despre mituirea unor reprezentanți ai forțelor de ordine în discuțiile de pe War Room și s-a lăudat pe rețelele de socializare cu relațiile sale.

„Toată lumea vrea să fie prietenă cu proxenetul”, a scris el într-un tweet șters între timp. „Nu mă credeți? Epstein avea acces la femei. Uitați-vă la lista lui de prieteni.”

Cu doar 49,99 de dolari pe lună, toată lumea avea acces la videoclipurile lui Tate

Prezentarea unor presupuse „cursuri” despre control psihologic, hipnoză, izolare și dependență emoțională, folosite pentru a transforma relațiile romantice în afaceri cu conținut sexual.

Tate ajunsese să fie o figură proeminentă în lumea online a incels-urilor, a „pickup artist”-ilor și a adepților „red pill”, cunoscută sub numele de „manosphere”, și pusese la cale o metodă ingenioasă de a-și extinde aria de acțiune.

Cu puțin timp înainte de descinderea poliției, el lansase Hustlers University, o școală online care, pentru 49,99 dolari pe lună, preda metode de „creare modernă a bogăției”, inclusiv un program de marketing de afiliere care funcționa ca o gigantică fabrică de conținut.

Membrii aveau acces la o bibliotecă de videoclipuri ale lui Tate și câștigau comisioane prin repostarea clipurilor pentru a atrage noi abonați. Peste 160.000 de studenți s-au înscris, alimentând algoritmii deja pregătiți să amplifice ideile extreme cu conținutul lui Tate.

Cum figura emblematică a „manosferei” și-a clădit o avere și a devenit o forță politică

Influența uriașă a lui Tate l-a transformat într-o forță politică. El fusese întotdeauna un susținător entuziast al lui Donald Trump și a devenit un promotor extrem de influent al masculinismului: o ideologie dedicată combaterii feminismului și restabilirii patriarhatului, care a contribuit la unirea facțiunilor disparate ale coaliției MAGA.

Tate a cerut ca femeilor să li se retragă dreptul de vot, să li se interzică accesul la locul de muncă și să fie obligate să procreeze. În comparație, eforturile politicienilor conservatori de a eroda drepturile reproductive și de a anula legile privind egalitatea de gen păreau moderate. „Am schimbat puternic fereastra Overton de când am devenit faimos”, se lăuda Tate.

În vara anului 2022, grupurile feministe și antifasciste au organizat o campanie pentru a-l exclude pe Tate de pe platforme, iar acesta a fost eliminat de pe rețelele sociale mainstream. Dar interdicțiile nu au făcut decât să-i sporească faima, comentatorii conservatori salutându-l ca pe un martir al libertății de exprimare.

„Suntem adulți și americani, și vom asculta pe cine vrem”, a spus Tucker Carlson în timp ce îl întâmpina pe Tate în emisiunea sa de la Fox News.

Tate și-a jucat rolul cu abilitate.

„Când cineva care apără problemele bărbaților, așa cum fac eu, iese în față și reușește în sfârșit să obțină un procentaj uriaș din sprijinul publicului, sunt redus la tăcere”, a spus el.

Legătura dintre Andrew Tate și J. D. Vance

Tate a încheiat un acord cu serviciul de streaming de dreapta Rumble, care primise recent investiții majore din partea lui Peter Thiel, miliardarul din domeniul tehnologiei, și a lui J. D. Vance, viitorul vicepreședinte al lui Trump.

Detaliile nu au fost confirmate până acum, dar un contract confidențial arată că s-a convenit ca Tate să primească cel puțin șase milioane de dolari pe an pentru o cotă săptămânală de cinci videoclipuri scurte și o transmisiune live de treizeci de minute.

Prezența sa a generat o creștere de 45% a numărului de utilizatori activi, propulsând Rumble pe primul loc în topurile Apple și Google. Câteva luni mai târziu, Elon Musk a cumpărat Twitter și a reactivat contul lui Tate.

Când Tate a fost arestat sub acuzația de trafic de persoane, aliații săi l-au apărat. Donald Trump Jr. a calificat cazul drept „o nebunie absolută”, iar Musk a sugerat că autoritățile îi vizează pe membrii familiei Tate, ignorând în același timp „traficul sexual real”.

Carlson, care tocmai lansase un documentar intitulat „The End of Men”, a dedicat ore întregi de emisie pentru a proclama nevinovăția lui Tate; la fel a făcut și podcasterul de dreapta Candace Owens.

Activistul Charlie Kirk l-a lăudat pe scenă.

„Ceea ce spune el este atât de puternic”, a spus Kirk. „Societatea noastră este configurată pentru a distruge bărbatul american.”

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