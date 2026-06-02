Prima pagină » Știri externe » Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale

Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia, unde au fost surprinși pe aeroport în imagini care au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Secvențele îi arată pe cei doi înconjurați de tineri îmbrăcați în costume tradiționale, cu dansuri și elemente de ceremonie de primire, inclusiv pâine și sare. Imaginile contrastează puternic cu contextul juridic în care se află cei doi, motiv pentru care videoclipul a fost intens comentat și redistribuit în mediul online.

Vezi galeria foto
5 poze

Frații Tate din Rusia, întâmpinați pe aeroportul din Rusia cu onoruri tradiționale

Andrew și Tristan Tate au fost filmați la sosirea în Rusia, în imagini distribuite masiv pe platforma X și preluate de mai multe agenții de știri internaționale.

În videoclip cei doi apar cu zâmbetul pe buze, relaxați, în timp ce pe fundal un grup de tineri, îmbrăcați în porturi tradiționale, dansau și cântau. De la o astfel de primire nu putea lipsi cel mai vechi obicei de ospitalitate al popoarelor slave, pâinea și sarea.

Controversații frați Tate se bucură de primirea călduroasă arătată de poporul rus.

Momentul a atras rapid reacții online, inclusiv comentarii despre faptul că cei doi continuă să aibă o bază importantă de susținători, în ciuda controverselor juridice.

  • „Au acuzații în România pentru presupus trafic de minori și acte sexuale cu minori, pe lângă acuzațiile din Marea Britanie pentru presupus viol, controlul prostituției și alte forme de trafic de persoane.”
  • „Tate primește tratament VIP la Moscova. O alegere îndrăzneață, având în vedere cazurile Regatului Unit/României”, au fost doar o parte dintre comentariile lăsate de utilizatorii X.

Frații Tate, anchetați într-un dosar DIICOT

Andrew Tate și Tristan Tate se află frecvent în centrul atenției publice, atât pentru prezența lor online, cât și pentru dosarele care îi vizează.

În România, frații Tate sunt anchetați într-un dosar DIICOT, în care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatare sexuală. Procurorii susțin că mai multe femei ar fi fost recrutate prin metoda „lover boy” și exploatate pentru producerea de conținut online destinat adulților.

În 2023, Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată, însă procesul nu s-a încheiat. În 2024, procurorii au anunțat un nou dosar, care include acuzații suplimentare, între care trafic de minori și spălare de bani.

Frații Tate resping toate acuzațiile și spun că sunt victimele unui dosar construit împotriva lor.

Probleme judiciare și în Marea Britanie

În paralel, autoritățile britanice încearcă să obțină extrădarea fraților Tate într-un dosar separat care include acuzații de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane, fapte care ar fi fost comise înainte ca cei doi să se stabilească în România.

O instanță britanică a stabilit că o eventuală predare poate avea loc doar după finalizarea procedurilor judiciare din România.

Și în acest caz, Andrew și Tristan Tate neagă toate acuzațiile.

Au plecat din România și au revenit ulterior

În 2025, după relaxarea restricțiilor de călătorie impuse în cadrul controlului judiciar, frații Tate au plecat din România și au zburat în Statele Unite cu un avion privat. Plecarea lor a stârnit atunci controverse și întrebări privind desfășurarea anchetelor.

Ulterior, cei doi au revenit în România pentru termenele judiciare și obligațiile stabilite de instanțe, dosarele împotriva lor rămânând active.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina
17:20
Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina
TENSIUNI Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
17:06
Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
CONTROVERSĂ Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu
16:53
Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu
FLASH NEWS Președintele sârb Aleksandar Vučić respinge ideea vizelor pentru cetățenii ruși. Serbia nu va schimba regimul de călătorie cu Rusia
16:10
Președintele sârb Aleksandar Vučić respinge ideea vizelor pentru cetățenii ruși. Serbia nu va schimba regimul de călătorie cu Rusia
FLASH NEWS Mette Frederiksen va prelua al treilea mandat de premier al Danemarcei, după negocieri de aproape două luni
15:03
Mette Frederiksen va prelua al treilea mandat de premier al Danemarcei, după negocieri de aproape două luni
FLASH NEWS Rusia spune că războiul cu Ucraina s-ar putea încheia până la finalul zilei. Care sunt condițiile impuse de Kremlin
14:18
Rusia spune că războiul cu Ucraina s-ar putea încheia până la finalul zilei. Care sunt condițiile impuse de Kremlin
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Cancan.ro
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
„Ar trebui să demisioneze imediat. Rușii își freacă mâinile de bucurie!”. Generali de top reacționează după ce șeful Armatei a devenit suspect la DNA
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Noi detalii în cazul polițistului ucis la Piatra-Neamț de propriul său fiu. Care au fost ultimele sale cuvinte înainte de tragedie
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Sonda Psyche folosește planeta Marte drept o „praștie” uriașă către o lume metalică misterioasă
EXCLUSIV Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
17:56
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
REACȚIE Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
17:53
Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
REACȚIE Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
17:50
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
17:35
Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
FLASH NEWS Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO
17:32
Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO
FLASH NEWS Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere
17:21
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere

Cele mai noi

Trimite acest link pe