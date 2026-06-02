Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale

Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia, unde au fost surprinși pe aeroport în imagini care au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Secvențele îi arată pe cei doi înconjurați de tineri îmbrăcați în costume tradiționale, cu dansuri și elemente de ceremonie de primire, inclusiv pâine și sare. Imaginile contrastează puternic cu contextul juridic în care se află cei doi, motiv pentru care videoclipul a fost intens comentat și redistribuit în mediul online.

Andrew și Tristan Tate au fost filmați la sosirea în Rusia, în imagini distribuite masiv pe platforma X și preluate de mai multe agenții de știri internaționale.

În videoclip cei doi apar cu zâmbetul pe buze, relaxați, în timp ce pe fundal un grup de tineri, îmbrăcați în porturi tradiționale, dansau și cântau. De la o astfel de primire nu putea lipsi cel mai vechi obicei de ospitalitate al popoarelor slave, pâinea și sarea.

Controversații frați Tate se bucură de primirea călduroasă arătată de poporul rus.

Momentul a atras rapid reacții online, inclusiv comentarii despre faptul că cei doi continuă să aibă o bază importantă de susținători, în ciuda controverselor juridice.

„Au acuzații în România pentru presupus trafic de minori și acte sexuale cu minori, pe lângă acuzațiile din Marea Britanie pentru presupus viol, controlul prostituției și alte forme de trafic de persoane.”

„Tate primește tratament VIP la Moscova. O alegere îndrăzneață, având în vedere cazurile Regatului Unit/României”, au fost doar o parte dintre comentariile lăsate de utilizatorii X.

Frații Tate, anchetați într-un dosar DIICOT

Andrew Tate și Tristan Tate se află frecvent în centrul atenției publice, atât pentru prezența lor online, cât și pentru dosarele care îi vizează.

În România, frații Tate sunt anchetați într-un dosar DIICOT, în care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatare sexuală. Procurorii susțin că mai multe femei ar fi fost recrutate prin metoda „lover boy” și exploatate pentru producerea de conținut online destinat adulților.

În 2023, Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată, însă procesul nu s-a încheiat. În 2024, procurorii au anunțat un nou dosar, care include acuzații suplimentare, între care trafic de minori și spălare de bani.

Frații Tate resping toate acuzațiile și spun că sunt victimele unui dosar construit împotriva lor.

Probleme judiciare și în Marea Britanie

În paralel, autoritățile britanice încearcă să obțină extrădarea fraților Tate într-un dosar separat care include acuzații de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane, fapte care ar fi fost comise înainte ca cei doi să se stabilească în România.

O instanță britanică a stabilit că o eventuală predare poate avea loc doar după finalizarea procedurilor judiciare din România.

Și în acest caz, Andrew și Tristan Tate neagă toate acuzațiile.

Au plecat din România și au revenit ulterior

În 2025, după relaxarea restricțiilor de călătorie impuse în cadrul controlului judiciar, frații Tate au plecat din România și au zburat în Statele Unite cu un avion privat. Plecarea lor a stârnit atunci controverse și întrebări privind desfășurarea anchetelor.

Ulterior, cei doi au revenit în România pentru termenele judiciare și obligațiile stabilite de instanțe, dosarele împotriva lor rămânând active.

