Coca-Cola, Nestle și Danone s-au angajat să modifice declarațiile de reciclare publicate pe sticlele lor de plastic, ca urmare unui dialog cu Comisia Europeană și cu rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC). Ursula von der Leyen le-a mulțumit companiilor că își modifică etichetele, fiind considerată o altă „inovație tehnologică” în contextul în care Statele Unite dezvoltă deja mașini zburătoare cu propulsori, iar China formează armate din roboți de luptă.

În noiembrie 2023, Organizația Europeană a Consumatorilor a emis o alertă împotriva întreprinderilor de înbuteliere care vând sticle de plastic în UE. Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecția consumatorilor au evaluat angajamentele propuse de întreprinderi la nivelul UE/SEE.

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Coca-Cola Company, Nestle Waters și Danone au purtat discuții printr-un dialog coordonat de Comisia Europeană și autoritățile rețelei CPC.

În urma modificărilor în conformitate cu cerințele legislației UE privind protecția consumatorilor, consumatorii vor găsi „informații corecte și clare” cu privire la caracteristicile de reciclare ale sticlelor. Consumatorii vor afla ce sticle au fost reciclate înainte de cumpărare și care pot fi reciclate în alte sticle.

Acțiunea rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor s-a desfășurat sub conducerea Agenției suedeze pentru protecția consumatorilor și a Autorității maghiare pentru concurență.

Companiile s-au angajat să: Înlocuiți mențiunile de pe etichetele sticlelor, cum ar fi „Sunt o sticlă fabricată din plastic 100% reciclat”, cu „Această sticlă este 100% reciclată. cu excepția capacului și a etichetei” pentru a asigura informații clare și corecte din punct de vedere faptic cu privire la reciclabilitate și compoziție; înlocuirea mențiunilor de pe etichetele sticlelor, cum ar fi „Recycle me again” (Reciclează-mă din nou) cu „Recycle me” (Reciclează-mă), astfel încât întreprinderile să nu ofere consumatorilor impresia falsă, atunci când îi încurajează să recicleze sticla, că sticla a fost deja reciclată înainte de cumpărare și poate fi reciclată din nou într-o altă sticlă; să se asigure că impresia generală a etichetei și a comercializării nu induce în eroare în ceea ce privește beneficiile inerente pentru mediu ale sticlelor din plastic, de exemplu prin combinarea acestora cu alte mențiuni sau simboluri ecologice; Să se asigure că campaniile de marketing digital de pe site-urile lor web și de pe canalele lor de comunicare socială reflectă conținutul acestor angajamente.

Coca Cola și Nestle au pus în aplicare unele angajamente discutate în termenele stabilite, iar autoritățile naționale de protecția consumatorilor vor monitoriza punerea în aplicare a angajamentelor. Acstea pot lua măsuri de asigurare a respectării legislației în cazul în care întreprinderile nu le respectă.

Comisia Europeană și rețeaua CPC vor putea colabora cu asociațiile din industria îmbutelierii, asigurând condiții de concurență echitabile în care toate întreprinderile să respecte aceleași norme.

Sursa Foto: Shutterstock/Envato