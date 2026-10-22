Prima pagină » Știri externe » Încă o „inovație tehnologică” aplaudată de Comisia Europeană. Ursula von der Leyen le-a mulțumit unor companii pentru că își modifică etichetele în contextul în care americanii fac mașini zburătoare, iar chinezii fabrică roboți de luptă

Încă o „inovație tehnologică” aplaudată de Comisia Europeană. Ursula von der Leyen le-a mulțumit unor companii pentru că își modifică etichetele în contextul în care americanii fac mașini zburătoare, iar chinezii fabrică roboți de luptă

Încă o „inovație tehnologică” aplaudată de Comisia Europeană. Ursula von der Leyen le-a mulțumit unor companii pentru că își modifică etichetele în contextul în care americanii fac mașini zburătoare, iar chinezii fabrică roboți de luptă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Coca-Cola, Nestle și Danone s-au angajat să modifice declarațiile de reciclare publicate pe sticlele lor de plastic, ca urmare unui dialog cu Comisia Europeană și cu rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC). Ursula von der Leyen le-a mulțumit companiilor că își modifică etichetele, fiind considerată o altă „inovație tehnologică” în contextul în care Statele Unite dezvoltă deja mașini zburătoare cu propulsori, iar China formează armate din roboți de luptă. 

În noiembrie 2023, Organizația Europeană a Consumatorilor a emis o alertă împotriva întreprinderilor de înbuteliere care vând sticle de plastic în UE. Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecția consumatorilor au evaluat angajamentele propuse de întreprinderi la nivelul UE/SEE.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Coca-Cola Company, Nestle Waters și Danone au purtat discuții printr-un dialog coordonat de Comisia Europeană și autoritățile rețelei CPC.

În urma modificărilor în conformitate cu cerințele legislației UE privind protecția consumatorilor, consumatorii vor găsi „informații corecte și clare” cu privire la caracteristicile de reciclare ale sticlelor. Consumatorii vor afla ce sticle au fost reciclate înainte de cumpărare și care pot fi reciclate în alte sticle.

Acțiunea rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor s-a desfășurat sub conducerea Agenției suedeze pentru protecția consumatorilor și a Autorității maghiare pentru concurență.

Companiile s-au angajat să:

  1. Înlocuiți mențiunile de pe etichetele sticlelor, cum ar fi „Sunt o sticlă fabricată din plastic 100% reciclat”, cu „Această sticlă este 100% reciclată. cu excepția capacului și a etichetei” pentru a asigura informații clare și corecte din punct de vedere faptic cu privire la reciclabilitate și compoziție;
  2. înlocuirea mențiunilor de pe etichetele sticlelor, cum ar fi „Recycle me again” (Reciclează-mă din nou) cu „Recycle me” (Reciclează-mă), astfel încât întreprinderile să nu ofere consumatorilor impresia falsă, atunci când îi încurajează să recicleze sticla, că sticla a fost deja reciclată înainte de cumpărare și poate fi reciclată din nou într-o altă sticlă;
  3. să se asigure că impresia generală a etichetei și a comercializării nu induce în eroare în ceea ce privește beneficiile inerente pentru mediu ale sticlelor din plastic, de exemplu prin combinarea acestora cu alte mențiuni sau simboluri ecologice;
  4. Să se asigure că campaniile de marketing digital de pe site-urile lor web și de pe canalele lor de comunicare socială reflectă conținutul acestor angajamente.

Coca Cola și Nestle au pus în aplicare unele angajamente discutate în termenele stabilite, iar autoritățile naționale de protecția consumatorilor vor monitoriza punerea în aplicare a angajamentelor. Acstea pot lua măsuri de asigurare a respectării legislației în cazul în care întreprinderile nu le respectă.

Comisia Europeană și rețeaua CPC vor putea colabora cu asociațiile din industria îmbutelierii, asigurând condiții de concurență echitabile în care toate întreprinderile să respecte aceleași norme.

Sursa Foto: Shutterstock/Envato

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
POLITICĂ Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”
11:26
Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”
NEWS ALERT Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
11:26
Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Cum să păstrezi căldura în casă iarna fără să crești factura la încălzire. Trucurile folosite în țările scandinave
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat

Cele mai noi

Trimite acest link pe