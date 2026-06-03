Incendiu devastator într-un hotel din New Delhi: 21 de persoane au fost ucise

21 de persoane au murit miercuri într-un incendiu izbugnit într-un hotel din Malviya Nagar, sudul orașului New Delhi. Potrivit postul de televiziune CNN-News18, 18 dintre persoanele decedate erau cetățeni din Bangladesh, Nigeria, Mozambic și Liberia.

Incendiu devastator într-un hotel din New Delhi

Incendiul a izbucnit puțin înainte de ora 9:00 (6:30 ora României), iar opt autospeciale de pompieri au fost trimise pentru a stinge incendiul, a anunțat poliția într-un comunicat.

Mai multe persoane au sărit din clădirea în flăcări din Malviya Nagar, sudul orașului Delhi, pentru a scăpa de flăcări, au declarat martorii, locuitorii trăgând saltele dintr-un magazin din apropiere pentru a încerca să-și amortizeze căderea.

„Oamenii au întins saltele, iar o femeie de la etajul trei a sărit pe ele cu un copil mic”, a declarat martorul Sher Khan.

Imaginile de la televizor au arătat două persoane sărind de la un etaj superior al clădirii în timp ce aceasta era cuprinsă de flăcări.

At least 10 people were killed after a major fire broke out at a restaurant in Malviya Nagar, New Delhi, India.- Officials says. pic.twitter.com/LyeUUb1S1a — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2026

Localnicii care au ajutat la operațiunile inițiale de salvare au declarat că incendiul a izbucnit la parterul și la primul etaj al clădirii cu patru etaje, prinzându-i pe cei de la etajele superioare.

„Există un magazin de saltele aici… Am luat saltelele de acolo și le-am așezat pe stradă pentru a-i ajuta pe cei care săreau din clădire”, a declarat Wasim Raja, un rezident local, pentru agenția de știri ANI.

Încendiul ar fi izbugnit în restaurantul hotelului

Incendiul a fost stins în jurul prânzului, a declarat un martor pentru Reuters.

„Prin eforturile coordonate ale poliției, serviciilor de pompieri și altor echipe de intervenție în caz de urgență, peste 40 de persoane au fost salvate și transferate la spitalele din apropiere pentru tratament medical”, a declarat poliția. „Cu profundă tristețe, 21 de persoane au fost declarate decedate în acest incident tragic”, au precizat autoritățile.

Un purtător de cuvânt al Institutului de Științe Medicale All India, administrat de stat, a declarat pentru Reuters că spitalul a primit 13 pacienți, dintre care doi se aflau în stare critică.

„Se pare că la parterul clădirii funcționa un restaurant… cel mai probabil incendiul a fost legat de acel restaurant”, a declarat reporterilor Jitendra Kumar, un oficial al administrației locale.

Prim-ministrul Narendra Modi și-a exprimat condoleanțe pentru pierderea de vieți omenești într-o postare pe X.

„Autoritățile oferă toată asistența posibilă celor afectați”, a mai spus el.

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