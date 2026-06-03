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Ucraina a atacat o uzină militară din regiunea Tambov a Rusiei. Incendiu puternic la fața locului

Melania Agiu
Ucraina a atacat o uzină militară din regiunea Tambov a Rusiei. Incendiu puternic la fața locului
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Volodimir Zelenski a confirmat, miercuri, că Ucraina a lansat atacuri cu drone, în noaptea de 2 spre 3 iunie, asupra unei fabrici militare ruse din Michurinsk, regiunea Tambov. Potrivit Ukrainska Pravda, uzina produce echipamente pentru sisteme de control al aeronavelor și rachetelor. Președintele ucrainean a precizat că fabrica este situată la aproape 600 de kilometri de linia frontului.

Sursă video: X/@JayinKyiv

Autoritățile ruse și canalele de monitorizare Telegram au raportat anterior un atac cu drone asupra unei instalații militare din Michurinsk, regiunea Tambov. S-a relatat că uzina Progress, care produce echipamente pentru aviație și sisteme de control al rachetelor, a luat foc în urma atacurilor.

Kyiv Independent a relatat că atacul de noaptea trecută a vizat uzina JSC Progress, o fabrică rusă din sectorul apărării care produce sisteme de înaltă tehnologie pentru aviație și controlul rachetelor, precum și echipamente pentru conducte de gaz și petrol. Atacul a provocat un incendiu pe teritoriul uzinei.

Martori oculari au publicat fotografii și videoclipuri care arată sistemele de apărare aeriană în acțiune în regiunea Tambov, precum și explozii și flăcări la uzina „Progress”.

Acesta este al patrulea atac ucrainean semnalat asupra uzinei ruse JSC Progress. Locuitorii din zonă au semnalat anterior atacuri în februarie 2026, iunie 2025 și decembrie 2024.

Michurinsk se află la aproximativ 350 de kilometri de granița ruso-ucraineană. Forțele ucrainene recurg din ce în ce mai des la „lovituri de la distanță mare” — atacuri asupra obiectivelor militare și industriale rusești cu arme fabricate în Ucraina — pentru a aduce războiul și pe teritoriul Rusiei.

Atacul semnalat asupra uzinei „Progress” a avut loc la o zi după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai intense atacuri aeriene împotriva Ucrainei de la începutul războiului pe scară largă. Pe parcursul nopții de 1-2 iunie, rachetele balistice rusești și dronele kamikaze au lovit cu putere Kievul, Dnipro și alte orașe, ucigând cel puțin 23 de persoane și rănind alte 102.

Fabrica „Progress” (S.A.) deservește industria aeronautică și cea militară din Rusia, contribuind direct la producția armelor pe care Moscova le folosește pentru a bombarda Ucraina, mai scrie Kyiv Independent. Fabrica produce sisteme de comandă pentru rachetele de croazieră rusești Kh-101 și Kh-59, printre alte componente de armament.

Ucraina a impus sancțiuni asupra acestei unități în septembrie 2025.

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