Reuters: Candace Owens, Steven Seagal și frații Tate, printre invitații de la „Davosul Rusiei”. Forumul economic adună figuri controversate din SUA

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, supranumit adesea „Davosul Rusiei”, începe miercuri și reunește o serie de participanți controversați din Statele Unite. Printre aceștia se numără influenceri conservatori, personalități apropiate Kremlinului și frații Andrew și Tristan Tate, atrași de discursul Moscovei despre valorile tradiționale și opoziția față de curentele progresiste occidentale, potrivit Reuters.

Candace Owens, invitată să vorbească despre familie și carieră

Comentatoarea conservatoare și realizatoarea de podcasturi Candace Owens se numără printre participanții americani confirmați la ediția din acest an a forumului.

În ultimii ani, Owens s-a remarcat prin pozițiile sale critice la adresa Israelului, a sprijinului financiar acordat de Statele Unite statului israelian, dar și prin atacurile la adresa feminismului și a altor teme sociale.

În prezent, președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte Macron, au intentat împotriva acesteia un proces pentru defăimare în SUA, după ce Owens a susținut că prima-doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat.

Potrivit programului oficial, Owens va participa la o dezbatere dedicată echilibrului dintre viața de familie și cariera profesională în cazul familiilor numeroase.

Înaintea deplasării în Rusia, aceasta a declarat că își dorește de mult timp să viziteze Sanit Petersburgul, în special din motive religioase, pentru a vedea catedralele și bisericile orașului.

Steven Seagal, un susținător vechi al Kremlinului

Actorul american Steven Seagal, cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune și pentru activitatea în domeniul artelor marțiale, va fi prezent la forum în cadrul unui panel dedicat culturii.

Seagal este unul dintre cei mai cunoscuți susținători occidentali ai președintelui rus Vladimir Putin. În 2016, el a primit cetățenia rusă, iar în prezent ocupă funcția de reprezentant special al Ministerului rus de Externe pentru relațiile umanitare cu Statele Unite și Japonia.

De-a lungul timpului, actorul a susținut anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, a aderat la un partid pro-Kremlin în 2021 și și-a exprimat sprijinul pentru războiul declanșat de Moscova în Ucraina.

Rodney Mims Cook Jr. conduce delegația oficială americană

Printre participanți se află și Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei pentru Arte Frumoase din Statele Unite.

Potrivit Kremlinului, el conduce delegația oficială americană prezentă la forum și este primul reprezentant oficial al SUA care participă la eveniment după edițiile din 2017 și 2018. De asemenea, este primul oficial american prezent la forum după invazia rusă în Ucraina din 2022.

Cook urmează să participe la o sesiune dedicată dialogului cultural dintre Statele Unite și Rusia.

În declarații acordate agenției de stat TASS înaintea evenimentului, acesta a afirmat că participă în calitate de responsabil pentru domeniul cultural și de creștin, nu ca politician.

Totodată, a spus că a contribuit în trecut la restaurarea unor biserici din Rusia și că, marți, a oferit o icoană religioasă unei mănăstiri de călugări din Sankt Petersburg.

Andrew și Tristan Tate, prezență neconfirmată oficial

Andrew Tate a publicat marți un videoclip în care apare alături de fratele său, Tristan, la sosirea pe aeroportul din Moscova, unde au fost întâmpinați cu muzică tradițională rusească și pâine și sare.

Cu toate acestea, cei doi nu au confirmat oficial participarea la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Frații Tate sunt cercetați în România din decembrie 2022 în dosare care vizează acuzații precum trafic de persoane. Anchetele nu au ajuns încă în faza de judecată. În paralel, cei doi se confruntă și cu acuzații în Marea Britanie, inclusiv pentru viol, vătămare corporală și trafic de persoane. Aceștia resping toate acuzațiile.

Andrew și Tristan Tate, foști kickboxeri cu cetățenie americană și britanică, și-au construit notorietatea în mediul online. Andrew Tate a atras milioane de urmăritori prin promovarea unui stil de viață hiper-masculin, criticat de numeroși observatori pentru mesajele considerate misogine și denigratoare la adresa femeilor.

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